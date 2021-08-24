نحو 70 نائبة حالية وسابقة تعود للترشح في انتخابات الخريف بينهن وزيرة وممثلة معروفة

بغداد/ تميم الحسن

قرر اكثر من نصف النائبات في البرلمان الحالي عدم الترشح في الانتخابات التشريعية المبكرة المقررة اجراؤها في الخريف القادم (10 تشرين الاول).

واستبعدت المفوضية الخاصة بالانتخابات اكثر من 20 مرشحة لاسباب تتعلق بالانتماء الى “البعث” وارتكاب جرائم.

وغابت عن السباق من النساء، مرشحات كن حصلن على المراكز العشرة الاولى في الانتخابات الاخيرة بعدد الاصوات، وبعضهن تفوقن على الرجال.

بالمقابل عادت 43 نائبة حالية و 25 سابقة الى التنافس، كما ترشحت ممثلات وشقيقات محافظين وبنات زعماء سياسيين معروفين.

كما تتنافس اكثر 14 مرشحة بينهن وزيرة في الحكومة الحالية على مقاعد “كوتا” المكونات في 5 محافظات.

ويخوض الانتخابات النيابية القادمة 3 آلاف و552 مرشحا بينهم 982 مرشحة و162 منهن بشكل فردي.

وكانت انتخابات عام 2018 قد شهدت مشاركة 1983 مرشحة بينهن 8 نساء يترأسن قوائم وتحالفات انتخابية.

وحصلت النساء في انتخابات عام 2018 على 84 مقعدا من مجموع 329 مقعدا في مجلس النواب.

المدن الكبيرة

في بغداد تتنافس 285 مرشحة من اصل 901 مرشحاً على شغل 71 مقعدا بينهم مقعدان مخصصان لـ”كوتا” المكونات.

وتعود 6 نائبات حاليات الى الترشح، وهن: النائبة عالية نصيف عن ائتلاف دولة القانون، هناء تركي عن كتلة مستقلون، وحدة الجميلي عن تقدم، اكتفاء الحسناوي عن تحالف الفتح.

اضافة الى النائبة انسجام الغراوي عن تحالف قوى الدولة، عائشة المساري عن تحالف عزم بزعامة خميس الخنجر.

ترشح النائبة السابقة صباح التميمي مع شقيقها اركان التميمي ضمن الترشيحات الفردية، وعتاب الدوري عن عزم، نجاة العبيدي عن حركة الشباب للتغيير، وندى الجبوري عن تقدم.

وضمن الترشيحات الجديدة ترشح سارة علاوي ابنة زعيم ائتلاف الوطنية ورئيس الوزراء الاسبق اياد علاوي الذي اعلن الشهر الماضي مقاطعته الانتخابات، والممثلة آسيا كمال عن حركة وعي التي يقودها القيادي المنشق عن تيار الحكمة صلاح العرباوي.

بالمقابل فإن أبرز النساء الغائبات عن السباق الانتخابي في بغداد، هي النائبة ماجدة التميمي التي حصلت على مقعد خارج “كوتا النساء” بعدما جمعت اكثر من 55 الف صوت.

اما نينوى فتترشح عنها 126 امرأة ضمن 422 مرشحاً لشغل 34 مقعدا، بينهن 5 نائبات في البرلمان الحالي.

والنائبات هن: اخلاص الدليمي عن الحزب الديمقراطي الكردستاني، بسمة بسيم عن تقدم، هدى جارالله عن عزم، انتصار الجبوري عن تقدم، ولليال محمد عن الفتح.

اما المرشحات من النائبات السابقات فهن: النائبة السابقة جميلة العبيدي التي اثارت قبل سنوات الرأي العام بحديثها عن تشجيع الرجال للزواج باكثر من مرة، وتترشح هذه المرة ضمن الترشيحات الفردية.

الى جانب النائبة السابقة نورة البجاري عن تحالف تقدم، ونهلة الهبابي ضمن الترشيحات الفردية.

وفي البصرة هناك 66 مرشحة ضمن 243 مرشحا لشغل 26 مقعدا. وعادت 3 نائبات الى التنافس وهن: انتصار حسن عن الفتح، ثورة جواد عن تحالف العقد الوطني برئاسة رئيس هيئة الحشد فالح الفياض.

اضافة الى النائبة زهرة البجاري التي فازت عن تيار الحكمة، وتترشح هذه المرة ضمن حركة بلادي الوطنية التي شغلت فيها منصب الأمين العام.

كما عادت الى التنافس النائبة السابقة عن ائتلاف دولة القانون عواطف تركي، وتترشح هذه المرة عن حزب المهنيين للاعمار برئاسة وزير الاعمار السابق محمد الدراجي.

غياب صاحبات أعلى الأصوات

اما في الانبار فتترشح 49 امرأة ضمن 166 مرشحا لشغل 15 مقعدا، وعادت الى المحافظة ه نائبات في البرلمان الحالي.

والنائبات العائدات هن: سمعية غلاب وابتسام درب ونهلة جبار ونهلة حمد عن تقدم، وغادة نوري عن تحالف العقد الوطني.

اما النائبات السابقات فتعود ايمان موسى الى التنافس ضمن الترشيحات الفردية، ولقاء وردي ضمن المشروع الوطني العراقي.

وفي ذي قار فتتنافس 36 مرشحة ضمن 136 مرشحا لشغل 19 مقعدا في المحافظات، فيما عادت نائبتان اثنتان الى السباق الانتخابي.

وقررت النائبة زينب وحيد دخول التنافس ضمن تحالف قوى الدولة، وعلا عودة مرشحة عن تحالف الفتح.

كذلك عادت النائبة السابقة امل عطية للترشح عن تحالف الفتح، نوال جمعة النائبة السابقة ايضا ضمن الترشيحات الفردية.

بالمقابل فقد غابت عن التنافس النائبة المستقيلة هيفاء الامين صاحبة اعلى الاصوات من النساء في المحافظة في انتخابات 2018 والتي حصلت على اكثر من 12 الف صوت.

واستقالت امين مع زميلها رائد فهمي في الحزب الشيوعي ضمن تحالف سائرون عقب احداث تظاهرات تشرين في 2019.

عودة نائبات سابقات

وفي ميسان تتنافس 18 مرشحة من ضمن 61 مرشحا لشغل 10 مقاعد، من بينهن نائبتان اثنتان، وهما: سهام شنون عن تحالف النهج الوطني، ودلال الغراوي عن حركة الوفاء العراقية.

اما في صلاح الدين فيرتفع عدد المرشحات في المحافظة الى 61 مرشحة ضمن 194 مرشحا لشغل 12 مقعدا 3 منها مخصصة للنساء.

وتظهر قوائم التنافس عودة النائبة كفاء فرحان عن تحالف العقد الوطني، ومنار الشديدي عن الفتح، وشمائل العبيدي عن تحالف عزم.

كذلك تعود كل من النائبة السابقة امل مرعي، وسهاد العبيدي، وهناء اصغر، واشواق الجبوري الى التنافس مرة اخرى.

وفي ديالى خصصت 4 مقاعد للنساء من اصل 14 تتنافس عليها 52 امرأة من ضمن 164 مرشحا في عموم المحافظة.

وتعود النائبة اقبال عدنان عن تحالف تقدم، وناهدة الدايني عن تحالف عزم الى التنافس في المحافظة.

في النجف وكربلاء

اما في النجف فتتقدم 30 امرأة لشغل 3 مقاعد مخصصة للنساء في المحافظة، ضمن 103 مرشحين لشغل 12 مقعدا في عموم النجف.

وتعود نائبة واحدة في النجف الى الترشح وهي سعاد جبار عن حزب الاتفاق الوطني، ولقاء آل ياسين النائبة السابقة عن الكتلة الصدرية.

بالمقابل تتنافس 35 امرأة ضمن 113 مرشحا في كربلاء لشغل 11 مقعدا بينها 3 مقاعد مخصصة للنساء.

وتظهر قوائم التنافس ترشح النائبة ليلى فليح ضمن الترشيحات الفردية، منال حميد ائتلاف النصر، الى جانب النائبة السابقة ابتسام الهلالي عن المنتج الوطني التابعة للنائب السابق ومحافظ واسط السابق غضنفر البطيخ وهي حركة مقربة من تحالف الفتح.

انتقال من بغداد إلى كركوك

اما في كركوك فهناك 3 مقاعد مخصصة للنساء تتنافس عليها 35 مرشحة ضمن 136 مرشحا في المحافظة لشغل 12 مقعدا.

وتعود هذه المرة آلا طالباني التي فازت العام الماضي عن تحالف بغداد في العاصمة للترشح في كركوك مع حزب الاتحاد الوطني الكردستاني الذي يخوض الانتخابات تحت اسم تحالف كردستان، وخديجة علي ضمن الترشيحات الفردية.

كما تعود الى التنافس النائبة السابقة زالة نفطجي التي تترشح ضمن جبهة تركمان العراق الموحدة.

الى ذلك تتنافس 39 مرشحة في بابل لشغل 4 مقاعد للنساء من أصل 17، فيما وصل عدد المرشحين بالمحافظة الى 157 مرشحا.

بابل وواسط

وتعود نائبة واحدة فقط للتنافس في بابل وهي منال المسلماوي ضمن الترشيحات الفردية، فيما تعود النائبة السابقة حنان الفتلاوي رئيسة حركة ارادة للترشح لكن مع كتلتها السابقة دولة القانون.

اما في واسط فهناك 28 مرشحة ضمن 123 مرشحا يتنافسون على شغل 10 مقاعد من بينها 3 مخصصة للنساء.

وتعود الى التنافس في المحافظة النائبة اقبال عبد الحسين عن تحالف تصميم بزعامة محافظ البصرة اسعد العيداني، وايناس ناجي عن الكتلة الصدرية.

بالمقابل تعود نائبة واحدة سابقة فقط الى المنافسة وهي النائبة انتصار الغرابي عن الكتلة الصدرية ايضا.

نائبة واحدة

وفي المثنى فتتنافس 16 مرشحة من اصل 57 مرشحا لشغل 7 مقاعد اثنين منها مخصصة للنساء.

وتعود نائبة واحدة للترشح وهي اشواق كريم عن تحالف الفتح، فيما تنافسها نائبتان سابقتان وهما: خديجة وادي وخولة الزيادي شقيقة محافظ المثنى الحالي احمد منفي الزيادي.

في غضون ذلك تتنافس 24 مرشحة في الديوانية على شغل 3 مقاعد مخصصة للنساء من أصل 11 مقعدا يتنافس عليه 105 مرشحين في عموم المحافظة.

وترشح على مقاعد النساء النائبتان سهام موسى عن تحالف الفتح وضحى رضا ضمن الترشيحات الفردية، فيما لم تسجل عودة اي نائبة سابقة للتنافس.

مدن كردستان

اما في اربيل فهناك 18 مرشحة من اصل 52 مرشحا يتنافسون على 15 مقعدا في المحافظة من ضمنها 4 مقاعد مخصصة للنساء.

ولم تسجل اربيل عودة اي نائبة حالية او سابقة الى الترشح مجددا، فيما غابت عن التنافس النائبة هدار زبير التي حصلت على المركز السادس ضمن اعلى 10 نساء حصلن على اصوات في انتخابات 2018 وشغلن مقاعد خارج الـ”الكوتا”.

بالمقابل عادت نائبتان اثنتان في السليمانية وهن يسرى رجب ضمن الترشيحات الفردية، وسروة عبد الواحد ضمن حركة الجيل الجديد والتي كانت قد فازت في 2018 عن اربيل.

كذلك تعود النائبة السابقة اشواق الجاف الى التنافس ضمن الحزب الديمقراطي الكردستاني.

ويبلغ عدد المرشحات في السليمانية 23 مرشحة لشغل 5 مقاعد من اصل 18 مقعدا مخصصا للمحافظة، فيما عدد المرشحين الكلي وصل الى 63 مرشحا.

وفي دهوك عادت نائبة واحدة فقط وهي رئيسة الحزب الديمقراطي الكردستاني في البرلمان فيان صبري الى الترشح ضمن الحزب نفسه، فيما بلغ عدد المرشحات 18 مرشحة.

وخصصت لدهوك 3 مقاعد للنساء من اصل 11، فيما يبلغ عدد المرشحين الكلي بالمحافظة 30 مرشحا.

مقاعد المكونات

اما المقاعد التسعة المخصصة لـ”كوتا” المكونات في بغداد، اربيل، نينوى، دهوك، كركوك، وواسط، فتترشح عنها 14 امرأة من اصل 66 مرشحا.

وابرز المتنافسين عن مقعد المسيحيين هي وزيرة الهجرة الحالية ايفان يعقوب عن حركة بابليون التابعة لريان الكلداني القيادي في الحشد الشعبي.

بالمقابل ابعدت مفوضية الانتخابات 23 امرأة من اصل 284 مبعدا، لاسباب شمول بعضهم بقانون المساءلة والعدالة، وصدور احكام قضائية، او نقص في الاوراق المطلوبة للترشح مثل ماحدث مع النائبة لبنى رحيم عن بابل ضمن تيار الحكمة.

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