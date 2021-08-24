نواب يطالبون بتغيير قوانين معمول بها حالياً

بغداد: شيماء رشيد

طالب عدد من النواب بتغيير الكثير من القوانين المعمول بها حالياً والتي لا تتناسب مع التغيرات الكبيرة التي حدثت لاسيما خلال السنوات الأخيرة، مؤكدين أنَّ قانون العقوبات الجديد المقدم من رئاسة الجمهورية خطوة بالاتجاه الصحيح.

وقال النائب سعران الأعاجيبي في حديث : إنَّ “البلد اليوم يحتاج إلى إعادة دراسة لجميع القوانين الموجودة التي لم يعد بعضها رادعاً، مما أدى إلى انتشار الجريمة لاسيما مع التطور الالكتروني الموجود”، مبيناً أنَّ “قانون الجرائم المعلوماتية من القوانين التي ستحل الكثير من الإشكاليات في حال تم إقراره”.

وأضاف أنَّ “تغيير قانون العقوبات من قبل رئاسة الجمهورية خطوة جيدة وعلى الحكومة العمل بهذا الاتجاه وتعديل ترتيب أولوياتها بشأن القوانين لمعرفة ما هو مناسب لاسيما أنَّ معظم القوانين المعمول بها اليوم قديمة جداً ولا تتناغم مع التطور الحاصل في البلد”.

من جانبها، قالت عضو مجلس النواب بهار محمود : إنَّ “إعادة صياغة قانون العقوبات من قبل رئاسة الجمهورية خطوة ممتازة وتحسب لها لأنَّ البلد بحاجة إلى تعديل جميع القوانين وليس فقط قانون العقوبات”.

وتابعت أنه “تم تغيير النظام في العراق من نظام رئاسي إلى نظام برلماني ولكن القوانين بقيت كما هي، إذ إنَّ هناك فوضى تشريعية، فالكثير من القوانين متوقفة بسبب القرارات الصادرة عن مجلس قيادة الثورة المنحل”.

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