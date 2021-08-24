هل ستقوم حركة طالبان بشراء الاسلحة من كوريا الشمالية او ايران حال عدم الاعتراف الدولى بحكم طالبان؟

بيان صحفى

حذر تقرير لمنظمة العدل والتنمية للدراسات من امكانية اقدام حركة طالبان على شراء الاسلحة من كوريا الشمالية او ايران حال عدم حصول الحركة على اعتراف دولى بحكم طالبان خاصة بعد اعلان الحركة عن تشكيل الحكومة بافغانستان خلال الاسابيع المقبلة

واكد المتحدث الرسمى للمنظمة زيدان القنائى ان عدم حصول حركة طالبان على اعتراف من المجتمع الدولى والامم المتحدة او واشنطن وحلف النيتو قد يدفع طالبان الى تعاون عسكرى مع ايران وكوريا الشمالية وشراء الاسلحة من تلك الدول

واشار ان سيطرة طالبان على العاصمة الافغانسة كابل وضع المجتمع الدولى امام خيارات صعبة للغاية مضيفا ان حركة المقاومة ضد حركة طالبان باقليم بانشير لا يمكن التعويل على نجاحها امام طالبان التى ستحسم تلك المعركة وتستولى على اقليم بانشير

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