أكثر فتكاً من «دلتا»… خبير يحذر من ظهور «كوفيد 22»

بيرن:

حذر خبير سويسري من ظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا العام القادم، تكون أكثر فتكاً من سلالة «دلتا» التي انتشرت مؤخراً حول العالم.

وبحسب صحيفة «ذا صن» البريطانية، فقد قال البروفسور ساي ريدي، عالم المناعة بجامعة بازل بسويسرا «علينا الاستعداد لظهور سلالة جديدة خطيرة من فيروس كورونا في عام 2022».

وأضاف: «من الحتمي أن تتحد المتغيرات الموجودة بالفعل – مثل دلتا وبيتا وغاما – لإنتاج سلالة أشد فتكا، قد يطلق عليها اسم (كوفيد 22)».

وتابع ريدي: «إذا ظهر مثل هذا المتغير، فعلينا التعرف عليه في أسرع وقت ويجب على الشركات المصنعة للقاحات تكييف اللقاحات الحالية بسرعة لمواجهته. فظهور هذا المتغير الجديد هو مخاطرة كبيرة علينا الاستعداد لها جيدا».

وقال الخبير السويسري إن «دلتا» كانت أكثر السلالات المعدية على الإطلاق، لكنها لم تكن من «الطفرات الهاربة من الجهاز المناعي»، والتي تتفادى الاستجابة المناعية الطبيعية للجسم، والمناعة المكتسبة من اللقاحات.

وأشار إلى أن السلالة الجديدة قد تحمل سمات «التهرب المناعي».

يذكر أن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا المستجد حول العالم وصل إلى 212 مليونا و540 ألف حالة، فيما ارتفع عدد الوفيات بالفيروس إلى أربعة ملايين و441 ألف حالة.