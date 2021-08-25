أنجيلينا جولي تحقق رقماً قياسياً على إنستغرام

حقّقت نجمة هوليوود أنجيلينا جولي (46 عاماً) رقماً قياسيًّا في سرعة وصول عدد متابعيها على صفحتها عبر انستغرام إلى اكثر من 9 مليون شخص، خلال اقل من اسبوع.

وفي التّفاصيل، وصل عدد متابعي أنجلينا جولي على صفحتها التي افتتحتها حديثاً يوم الجمعة الماضي إلى 2.1 مليون شخص في أقلّ من ثلاث ساعات ووصل عددهم إلى أكثر من 9.6 مليون متابع حتّى اليوم الاربعاء.

وبحسب موقع “ديلي ميل” البريطاني، فقد تفوّقت جولي بذلك على الممثل البريطاني روبرت غرينت، وعلى المذيع، صانع الوثائقيّات البيئيّة السير ديفيد أتينبره.

ويُشار إلى أن الصورة الأولى التي نشرتها جولي عبر “إنستغرام” هي لرسالة مؤلمة جداً، كتبتها فتاة مراهقة في أفغانستان، بعدما فرضت حركة طالبان سيطرتها على البلاد. وأعلنت تعهّدها بأن تستمرّ في دعم الشعب الأفغاني.

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