الجمرة الخبيثة تفاقم مخاوف العراقيين بعد كورونا والفطر الأسود

بغداد/ حسين حاتم

في ظل الوضع الصحي المهدد بالانهيار بسبب تزايد الإصابات بفايروس كورونا، وما رافقه من أمراض فطرية متمثلة بالفطرين الأسود والأخضر قبل أشهر ليست بالبعيدة، سلطت الأضواء على مرض آخر في إقليم كردستان يدعى بـ”الجمرة الخبيثة”، إذ سجلت 12 حالة مشتبها بإصابتها في محافظة دهوك، تم تأكيد 6 منها من خلال الفحص السريري.

وفيما ذكرت وزارة الصحة أن “الجمرة الخبيثة” مرض غير معد إلا في حالات نادرة عند وصوله للجهاز التنفسي، تحدث خبراء عن إمكانية انتقاله عن طريق الحيوانات واللحوم غير المطبوخة، مستبعدين أن يشكل خطراً كجائحة كورونا وغيرها من الأمراض الانتقالية. ويقول مدير عام دائرة الصحة العامة رياض الحلفي في حديث إلى (المدى)، إن “مرض الجمرة الخبيثة غير معد بين إنسان وآخر”.

وتابع الحلفي، أن “المرض انتقل في بادئ الأمر عن طريق الأبقار إلى الأشخاص الذين يعملون في ذلك المجال”. وأشار، إلى أن “الجمرة الخبيثة تكون على نوعين منها ما يصيب الجلد، ومنها ما يصيب الجهاز التنفسي”، مؤكداً أن “الحالات المسجلة في محافظة دهوك مقتصرة على التهاب الجلد فقط”.

ولفت الحلفي إلى، أن “إصابة الشخص بالجمرة الخبيثة في الجهاز التنفسي من الممكن أن تؤدي إلى الوفاة”، مبينا أن “إصابات الجلد تستجيب إلى العلاجات بشكل أسرع من إصابات الجهاز التنفسي”.

ويبين الحلفي، أن “علاجات الجمرة الخبيثة متوفرة وهي عبارة عن مضادات حيوية”، مستبعدا “تحول المرض إلى جائحة”. بدوره، يقول عميد المعهد الأمريكي للدراسات البيولوجية حيدر معتز في حديث إلى (المدى)، إن “الجمرة الخبيثة، نوع من أنواع البكتريا وتنتقل عن طريق الحيوانات أو اللحوم غير المطبوخة بشكل جيد”. وتابع معتز، أن “مرض الجمرة الخبيثة قديم في العراق، لكن إصاباته قليلة جدا ونادرة”.

ووفق منظمة الصحة العالمية، فإن الجمرة الخبيثة مرض تسببه جرثومة تسمى العصوية الجمرية، وقد كانت موجودة منذ مئات السنين، ومازالت تحدث بشكل طبيعي في كل من الحيوانات والبشر في أجزاء كثيرة من العالم، بما في ذلك آسيا، وجنوبي أوروبا، وأفريقيا شبه الساحلية، وأجزاء من أستراليا.

وتوضح المنظمة أنه يمكن لجرثومة الجمرة الخبيثة البقاء على قيد الحياة في البيئة، عن طريق تشكيل الأبواغ، وأنها في شكلها الطبيعي الأكثر شيوعا تحدث قروحا داكنة على الجلد، تستمد منها اسمها.

ويؤكد المختص بالفايروسات البيئية حيدر معتز، ان “المرض غير معد بين شخص وآخر مثل كورونا وغيره من الفايروسات”، مستدركا، “في حالات نادرة من الممكن ان ينتقل عن طريق الاحتكاك الجلدي، وهذه نسبتها قليلة جدا”. ويبين معتز، أن “أعراض المرض تتمثل بتقرحات في الجلد تسبب الحكة في بعض الأحيان وانتفاخ حول التقرح في أحيان أخرى، إضافة إلى الغثيان والتعرق والصداع والسعال”. ويتزامن الكشف عن مرض الجمرة الخبيثة، مع تسجيل 15 إصابة بمرض الفطر الأسود، ووفاة أحد المصابين بالمرض، وفقاً لما أعلنه المكتب الإعلامي لمديرية صحة النجف. وأوضحت مديرية صحة النجف أن الفئات المعرضة للإصابة بمرض الفطر الأسود هم الذين يكثرون من استخدام أدوية الكورتيزون والستيرويد والمضادات الحيوية بصورة عامة وذوي المناعة الضعيفة والمصابين بالأمراض المزمنة مثل السكري، وهو يحدث نتيجة التعرض لنوع من العفن موجود في التربة والنباتات والفواكه المتحللة، ويؤثر على الجيوب الأنفية والرئتين والمخ.

وكان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي قد حذر السبت الماضي، من خطورة الوضع الصحي جراء تفشي فايروس كورونا في العراق، حيث ارتفعت الإصابات اليومية بالفايروس خلال الأسابيع الماضية وسجلت أرقاما غير مسبوقة مع دخول البلاد في الموجة الثالثة للتفشي، وذلك في وقت يعاني فيه العراق من حالة ترهّل تشهدها البنية التحتية في قطاع الصحة أسوة بباقي القطاعات الخدمية، جراء الفساد والحروب المتعاقبة.

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