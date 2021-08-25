خلال كلمته بافتتاح الدورة الاقليمية المتقدمة للجمباز للاولمبياد الخاصبمشاركة 7 دول عربية

الرئيس الاقليمى يدعو البرامج لزيادة الرياضات المعتمدة والموحدة

خلال الكلمة التى ألقاها نيابة عنه الدكتور عماد محى الدين مدير عام

الرياضة والتدريب فى افتتاح الدورة الإقليمية المتقدمة للجمباز بمشاركة 7

دول عربية ، حث المهندس أيمن عبد الوهاب الرئيس الاقليمى مختلف برامج

المنطقة ال22 على العمل على زيادة عدد الرياضات التى يمارسها اللاعبون فى

تلك البرامج وايضا التوسع فى الرياضات الموحدة ، والتى يتكون فيها

الفريق من لاعبين من لاعبي الأولمبياد الخاص الى جانب لاعبين من غير

المعاقين ، و زيادة شريحة المدربين المؤهلين للعمل بالأولمبياد الخاص ،

وأن الرئاسة الاقليمية حريصة على مواصلة اقامة الدورات التدريبية سواء

الأساسية أو المتقدمة او الدورات الخاصة بـ كبير المدربين ، وأنه منذ

الالعاب العالمية الصيفية التى أقيمت بأبوظبي عام 2019 والتى شهدت 24

رياضة أولمبية ، والرئاسة الإقليمية من خلال إدارة الالعاب والمسابقات

والرياضة والتدريب تسعى جاهدة الى إدخال العديد من الرياضات الجديدة سواء

الصيفية أو الشتوية ، وأنه شديد التفاؤل من أن الالعاب العالمية الصيفية

المقامة بألمانيا 2023 سوف تشهد مشاركة متميزة لمختلف برامج المنطقة من

خلال عدد الرياضة التى سوف تشارك فيها ، وأنه سيتم العمل على استكمال هذه

الدورة لكي تغطي جميع الرياضات الأولمبية المعتمدة بالأولمبياد الخاص .

وكانت الدورة التى شهدت مشاركة 45 مدربا من الامارات ، السعودية ،قطر ،

الكويت ، السودان ، تونس ، اضافة الى مصر، وقام بالقاء المحاضرات النظرية

والعملية بها الدكتور حسين بسيونى رئيس اللجنة الفنية للجمباز الإيروبيك

بالاتحاد المصرى للجمباز، المدير الفنى للجمباز للعديد من الأندية

والهيئات الرياضة، والمدرب المعتمد من الأولمبياد الخاص الدولى، حاصل على

رخصة التدريب الدولية من الاتحاد الدولى للجمباز، وأدارها د. اكرامى

الجمال والدكتور مصطفى شوقى فى الجانب التقنى .