العلاقات الخارجية تشكو إبعادها عن التحضير لمؤتمر بغداد

بغداد/ فراس عدنان

شكت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب، أمس الثلاثاء، من عدم إشراكها في التحضير لمؤتمر بغداد للتعاون والشراكة المزمع عقده الأيام المقبلة، لافتة إلى أن أعضاءها علموا به من خلال وسائل الإعلام، منتقدة عدم تلقيها جواباً على استفسارها بشأن طبيعة المؤتمر والدول المدعوة إليه.

لكن اللجنة رغم ذلك، تحدثت عن ضرورة الخروج بنتائج ايجابية يمكن أن تتحول في وقت لاحق إلى اتفاقات وبرامج عمل، لافتة إلى عدم إمكانية التعويل على لقاء واحد في حسم القضايا الخلافية مع الدول.

ويقول عضو اللجنة النائب عامر الفايز، في تصريح إلى (المدى)، إن “اللجنة علمت بمؤتمر بغداد للتعاون والشراكة من خلال وسائل الإعلام، والعلاقات الشخصية لبعض الأعضاء”.

وتابع الفايز، أن “كتاباً وجهناه إلى وزارة الخارجية في وقت سابق؛ من أجل إطلاع اللجنة على طبيعة المؤتمر والدول التي سوف توجه إليها الدعوة، ولم نتلق جواباً بشأنه لغاية الوقت الحالي”.

ونوه، إلى أن “المستغرب بالنسبة إلينا أيضاً هو عدم دعوتنا ضمن الوفود التي وجهت دعوات إلى الدول؛ لاسيما الخليجية التي تربطنا معهم لجنة للصداقة المشتركة”.

وزاد الفايز، أن “أي اجتماعات لم تعقد مع لجنة العلاقات الخارجية من أجل إبلاغها بآخر التطورات وكان على الحكومة أن تفعل ذلك؛ لما نتمتع به من تواصل مع جهات مختصة في البلدان التي تمت دعوتها إلى المؤتمر”.

وأفاد، بأن “مجلس النواب ولجانه المختصة تؤيّد عقد المؤتمرات الدولية في بغداد، ولو تمت الاستعانة بنا لكنا معاضدين لها، ومساندين ونشارك في إنجاح الاستحقاق”.

وانتهى الفايز، إلى أن “تدعيم العلاقات العراقية مع الدول الأخرى هو أمر فيه مصلحة عامة، ولن تقف لجنة العلاقات الخارجية أو غيرها من الجهات بالضد من هذا التوجه”.

ويجد مراقبون أن المؤتمر يعدّ فرصة ثمينة لتقريب وجهات النظر بين الدول المتصارعة على الساحة العراقية لاسيما السعودية وإيران، أو الولايات المتحدة وإيران.

من جانبه، ذكر عضو اللجنة النائب رامي السكيني في تصريح إلى (المدى)، إن “المؤتمر الذي ننتظر عقده في بغداد ليس بالضرورة أن يتضمن طرح مشاريع ستراتيجية، إنما هو لتقريب وجهات النظر والشروع بخارطة عمل مستقبلية”.

وتابع السكيني، أن “العراق ينبغي أن لا يستمر في العزلة والابتعاد عن محيطه الإقليمي، لاسيما مع وجود العديد من الملفات المائية والنفطية والاستثمارية والحدودية والأمنية يجب أن تناقش، سواء في هذا المؤتمر أو ما سيلحقه”.

ولفت، إلى أن “المؤمل من المؤتمر هو تقريب وجهات النظر في هذه الملفات، فلا يمكن للقاء واحد أن تحسم فيه هذه الموضوعات، والكثير منها خلافية”.

وأورد السكيني، أن “البلاد ساحة مفتوحة، وخاضعة للكثير من الصراعات، وينبغي لها أن تحصل تفاهمات ومباحثات خارجية”.

ونوّه، إلى أن “الحديث ينبغي أن يكون على نحو صريح، بأن العراق ساحة مفتوحة في نظامه السياسي، وقراره السياسي والاقتصادي والأمن”، وذهب إلى أن “التفاهمات تأتي من الخارج؛ لتنعكس على الداخل”.

ويرى السكيني، أن “ما يحسب للحكومة الحالية أنها منفتحة على دول كان العراق بعيدا عنها، لكن في الوضع الحالي قد تحققت بعض الخطوات التي نعتقد بأنها على الاتجاه الصحيح”.

وشدد، على “ضرورة الإسراع في مناقشة مخرجات هذا المؤتمر من أجل ترجمتها لاحقاً إلى اتفاقات وبرامج عمل، يمكن التعويل عليها في بناء علاقات تحفظ سيادة العراق، أما اللقاء الحالي فهو من أجل كسر الجمود والشروع بما نفكر به في المستقبل”.

وطالب السكيني، بـ”استغلال هذا التقارب في تذليل العقبات التي كانت تقف في طريق العلاقات مع الدول ضمن المحيطين الإقليمي والآسيوي؛ بهدف الاستفادة من التجارب المتطورة، لاسيما على الصعيدين الأمني والاستثماري”.

ولكنه في الوقت ذاته، حذر من “جعل هذا المؤتمر يقتصر على الجانب الشكلي، من خلال الحضور والمسائل البروتوكولية فحسب، دون التفكير لما سيحصل في المستقبل”. وشدد السكيني، على أن “ممثلي العراق هم من سيتحملون المسؤولية الأولى في إنجاح المؤتمر وأن يخرج بتقارب ينعكس على الواقع والمحيط الإقليمي يمكن استثماره إيجابياً في وقت لاحق”.

يواصل، أن “الوفود التي ستأتي ستكون لها انطباعات عن الوضع في العراق وفي ضوء ذلك ستتخذ القرارات المناسبة بصدد العلاقات معه، وهنا تكون مسؤوليتنا بأن نعطي صورة إيجابية عمّا يجري داخلياً”.

ومضى السكيني، إلى أن “العديد من اللقاءات جمعتنا مع بعثات دبلوماسية لديها تصور بأن البيئة العراقية طاردة للاستثمار، وأن تنظيم داعش الإرهابي ما زال مسيطراً على بعض المحافظات، هذه الصورة ينبغي أن تتغير من خلال الملتقى المرتقب”. ويسعى العراق لتنظيم ملتقى دولي باسم مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة نهاية الشهر الحالي، وجهت الدعوة فيه إلى عدد من الدول منها السعودية والإمارات وقطر والكويت وإيران وباكستان وتركيا وفرنسا واليابان والولايات المتحدة، إضافة إلى دول أخرى، كما يتطلع العراق لمشاركة فعّالة وعلى مستويات عالية في التمثيل.

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