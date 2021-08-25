الكاظمي يرعى توقيع اتفاق مبادئ مع الصين لإنشاء محطات للطاقة الشمسية

رعا رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الأربعاء، توقيع اتفاق مبادئ مع الصين لإنشاء محطات للطاقة الشمسية.

وقال بيان لمجلس الوزراء، ان “الكاظمي، رعا اتفاق مبادئ، بين وزارة الكهرباء وشركة Power China الصينية، بشأن إنشاء محطات طاقة شمسية بسعة 2000 ميغاواط، تنفذ بسعة 750 ميغاواط كمرحلة اولى، وصولاً إلى سعة 2000 ميغاواط”.

وأضاف “وقّع عن الجانب العراقي، مدير عام دائرة الاستثمارات والعقود بوزارة الكهرباء السيدة مها حمودي عبد الجبار، فيما وقّع عن الجانب الصيني وكيل مدير عام الشركة السيد لي دزهي”.

وأوضح ، ان “مشروع الطاقة الشمسية، يعد من أول المشاريع الرائدة في العراق، وينفذ لأول مرة، وسيساهم المشروع في زيادة إنتاج الطاقة الكهربائية، لرفد المنظومة بالطاقة المتجددة النظيفة”.

وحضر توقيع اتفاق المبادئ وكيل وزارة الكهرباء لشؤون الإنتاج السيد عادل كريم، ونائب رئيس شركة Power china الصينية، السيد جيو في.

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