بالفيديو.. من وزير في أفغانستان إلى عامل دليفري في ألمانيا.. قصة مأساوية

هل تتوقع أن يوصل لك وجبتك وزير سابق؟، هذا ما يحدث في مدينة لايبزيج الألمانية، وزير الاتصالات الأفغاني الأسبق سيد سادات، انتهى به المطاف كعامل توصيل يجوب بشوارع ألمانيا وهو يقود دراجة وعلى ظهره حقيبة الطعام.

تقرير مصور أشار إلى أن سادات يحمل شهادتي ماجستير في الاتصالات من جامعة إكسفورد البريطانية، سافر إلى كابول عام 2018، بطلب من الحكومة الأفغانية لتولي حقيبة الاتصالات.

اضطر سادات، لتقديم استقالته بعد هجمات متكررة من حركة طالبان على مقر وزارة الاتصالات وبسبب فساد المنظومة الإدارية.

ويشعر سادات، بالحزن لعودة طالبان للسلطة ويسعى للعودة إلى مجال تخصصه، صورة الوزير الأفغاني السابق وهو يقوم بتوصيل الطعام على دراجة هوائية، بمدينة لايبزج شرقي ألمانيا، كانت كافية لأن يصبح الرجل محل حديث وسائل الإعلام العالمية، مع الاهتمام المتزايد بأفغانستان، منذ أن بسطت طالبان سيطرتها على البلاد.

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