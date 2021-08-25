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رئيس مفوضية الانتخابات بالعراق: إجراء انتخابات استثنائية فى أكتوبر المقبل

رئيس مفوضية الانتخابات بالعراق: إجراء انتخابات استثنائية فى أكتوبر المقبلأ ش أ

أكدت المفوضية العليا للانتخابات، اليوم الثلاثاء، أنها تقترب من إجراء انتخابات استثنائية في 10 أكتوبر القادم.

ذكرت مفوضية الانتخابات – في بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية “واع” – إن “رئيس مجلس المفوضين جليل عدنان خلف، استقبل في مقر المفوضية ببغداد، كلاً من السفير السويدي في العراق جوناس لوفين والسكرتير الأول في السفارة النرويجية أوي دينستاد”، حيث أكد أن العراق يقترب من إجراء انتخابات استثنائية في 10 أكتوبر المقبل، استجابة لمطالب شعبية عبّر عنها محتجون في أكثر من محافظة عراقية”.

وأشار خلف، إلى أن تركيبة المفوضية الحالية وقانونها والنظام الانتخابي وقانون الانتخابات نفسه جاءت بناء على ما نادت به المطالب الشعبية، موضحا أن المفوضية قطعت شوطًا كبيرًا في مجال التحضير ليوم الانتخابات.

من جانبهما، أكد ممثلا دولتي السويد والنرويج، دعم بلديهما لإقامة الانتخابات في موعدها المقرر، لافتين إلى أن البلدين بصدد إرسال مراقبين يسهمون في متابعة الحدث الانتخابي الذي يتطلع المجتمع الدولي لنجاحه في التعبير عن طموحات العراقيين في اختيار ممثليهم بشكل حر وشفاف.

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