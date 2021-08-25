ست سنوات بحق مدير عام الشركة العامة للسمنت العراقية وشريكه

بغداد/ إعلام القضاء

أصدرت محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية حكمين بالسجن المؤقت لمدة ست سنوات على كل من المدان (بهاء علاء عبد) و (علي صالح هادي) عن جريمة تدخل الأول بتعيين الثاني مديراً عاماً للشركة العامة للسمنت العراقية.

وافاد مراسل المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى أن “محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية أصدرت الحكمين بحق المدانين وذلك عن جريمة التدخل بتعيين المدان (علي صالح هادي) مديراً عاماً للشركة العامة للسمنت العراقية لقاء إحالة عقود تجهيز للشركة الى شركات المدان (بهاء) في بغداد”.

وأضاف أن “المحكمة أصدرت الحكمين وفقاً للقرار المرقم 160 لسنة 1983 الفقرة ثانيا /1 وايضا استنادا لاحكام المادة 308 وبدلالة المادة 310 من قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969”.

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