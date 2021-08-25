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ليوناردو دي كابريو يؤدي دور قاتل في فيلم جديد

اختير الممثل الامريكي ليوناردو دي كابريو، لأداء دور البطولة في فيلم يستند إلى رواية “ساتوري” للكاتب دون ويسلو حول رجل غربي يتربى في الحقبة التي تلت الحرب العالمية الثانية في اليابان ويتدرب ليصبح قاتلاً.

وحصلت شركة “وورنر براذرذ” على حق صنع الفيلم المستند إلى الرواية واختارت ديكابريو لأداء دور الغربي المولود في اليابان والذي تربي في حقبة الخمسينات التي شهدت نزاعًا على السلطة في منطقة جنوب شرق آسيا بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي وفرنسا.

وسيؤدي دي كابريو دور “نيكوالي هيل” الذي رباه في اليابان خبير في الفنون القتالية وعبقري في لعبة “غو” الشبيهة بالشطرنج.

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