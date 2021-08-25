مجلس الوزراء يصدر حزمة قرارات تخص الطاقة

أصدر مجلس الوزراء أمس الثلاثاء، حزمة قرارات لتطوير قطاعي النفط والطاقة الكهربائية، بينما أكد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي أهمية وضع الأساس لإنشاء صندوق الأجيال، في حين اعلن المتحدث بأسم المجلس حسن ناظم ان مؤتمر بغداد لدول الجوار سينعقد يوم السبت المقبل.

وناقش المجلس، في جلسته الاعتيادية التي ترأسها الكاظمي أمس، تطورات الأوضاع في البلاد، وأصدر حزمة من القرارات تتعلق بقطاعي النفط والكهرباء. وأشار الكاظمي خلال الجلسة إلى مؤتمر بغداد الذي سيكون تتويجاً لجهود العراق دبلوماسياً، وبيّن أن الحكومة استكملت جميع المتطلبات الخاصة بإقامة الانتخابات المقبلة.

وأقر المجلس، توصية المجلس الوزاري للطاقة (109 لسنة 2021) بشأن موضوع إعادة هيكلة مشاركة شركة (BP) وشركة (بتروجاينا) في عقد الخدمة لحقل الرميلة/ شركة نفط البصرة.

كما أصدر المجلس عدداً من القرارات التي تخص قطاع الكهرباء، تتمثل بالآتي: إعداد مشروع قانون، بتعديل اسم وزارة الكهرباء ليكون (وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة)، وإحالته إلى مجلس النواب، والموافقة على تأسيس شركة عامة باسم (الشركة العامة لتوزيع كهرباء الفرات الأوسط).

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