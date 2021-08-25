مدير سان جيرمان: مبابي لن يرحل إلا بشروطنا .. والريال يفتقد للاحترام

وقال ليوناردو في حوار مجمع مع صحف ليكيب ولو باريزيان الفرنسيتين وماركا الإسبانية والوكالة الفرنسية AFP وشبكة RMC الفرنسية وبحسب موقع كووره “لن نبيع لاعبا بمبلغ أقل مما دفعناه لشرائه وهو يبلغ 18 عاما، ناديه السابق موناكو لديه نسبة في الصفقة، لذا العرض ليس كافيا“.

وأضاف “اعتبرنا أن العرض ليس كافيا، لن أصرح بأرقام مالية، ولكنه يتجاوز 160 مليون يورو، وهو أقل مما دفعناه (180 مليون يورو) بخلاف الحوافز، لقد فعلنا كل ما في وسعنا ليبقى مبابي معنا، ولن نغير خططنا خلال أسبوع واحد، كيليان هو مركز مشروع بي إس جي، ولكن ليس فوقه، فإذا استمر معنا أو رحل، لن يتم ذلك إلا بشروطنا“.

وكرر البرازيلي “إذا أراد مبابي الرحيل، سيرحل، ولكن بشروطنا مثله مثل أي لاعب آخر في الفريق، فلا يمكن تغيير خطط النادي في الأسبوع الأخير من سوق الانتقالات“.

وأكد المدير الرياضي لبي إس جي “لقد رفضنا شفهيا عرض ريال مدريد، ولم نتلق عرضا جديدا من النادي الإسباني، لا نريد التفريط في مبابي، ولا نتخيل ذلك، بل قدمنا عرضنا جيدا للغاية له بل وربما عرضا جديدا بشروط أفضل من أجل تمديد تعاقده“.

وشدد “مبابي لن يغادر باريس سان جيرمان مجانا، ولكن الاستراتيجية تبدو أنه قد يغادر بدون مقابل، وما نعلمه أن ريال مدريد ليس لديه المال الكافي لضمه، بل يعاني من ديون وضائقة اقتصادية، لا يمكن تأكيد ذلك ولكن هذا ما نعلمه“.

واستطرد “هذه رسالة قوية للجميع، إذا أراد لاعب الرحيل، فإنه لن يدمر حلمنا، هدفي حماية النادي، ولا نتفاوض عبر وسائل الإعلام، فإذا لجأ ريال مدريد لهذه الطريقة، فإنها ليست وسيلتنا للتفاوض“.

وأردف: “ربما كانت هناك استراتيجية عالمية منذ عامين وتم تقديم عرض رسمي في الأسبوع الأخير من سوق الانتقالات مع علمهم بأننا لن نقبل بذلك، ثم يقولوا، لقد حاولنا، ورفضوا، وسيكون لنا الحق في ضمه مجانا، لقد أكد كيليان من قبل أنه لن يغادر بدون مقابل“.

وأوضح “لقد قطعنا شوطا طويلا من المفاوضات مع اللاعب وأسرته والمحيطين به، وما يثار بشأن خلاف بيني وبين الخليفي على بيع مبابي غير صحيح، بل لدينا نفس الرأي، إنه لاعب مهم، ولن يرحل مجانا، وإذا غادر سيكون بشروطنا“.

وبسؤاله هل طلب مبابي الرحيل عن سان جيرمان، أجاب ليوناردو “ألا يبدو الأمر على هذا النحو؟ فلماذا تقدم ريال مدريد بعرض لضمه الآن، مضيفا “هذه أمور داخلية لن أكشف عنها، لا أعرف، إنها ليست مهمة، المؤكد أننا لا نريد رحيله، موقفنا واضح، إننا نريد استمراره وتمديد عقده مع الفريق“.

وتساءل مستنكرا “كيف نعد لاعبا ببيعه؟ ماذا يعني ذلك؟ يبدو أن الصحافة الإسبانية تعرف تفاصيل أكثر من أي شخص آخر، وربما أكثر مني، لقد استغل ريال مدريد الموقف، وتحدثوا عن مبابي بدون خجل، إنه أمر يفتقد للاحترام وغير قانوني“.

وأردف “مبابي وعدنا أنه لن يرحل مجانا، وسنرى ما سيحدث بعد عام، وبصراحة لسنا سعداء بموقفه الحالي، لكن لن يسلب أحد حلمنا الذي نريد تحقيقه، يتبقى عام في عقده، ولدينا عرضا لبيعه لكنه غير مناسب“.

ونوه “إذا تلقينا عرضا آخر يوم 29 أغسطس/ أب، سيكون أمامنا 4 أيام على إغلاق سوق الانتقالات، فهي فترة ليست أبدية ولكنها غير مهمة“.

وتابع المدير الرياضي لسان جيرمان: “لا أعرف هل سيرفع ريال مدريد عرضه المالي أم لا، بل أعرف ما ذكرته عن النادي الإسباني، لقد عملوا لمدة عامين في هذا الملف بالتحدث مع اللاعب وأسرته“.

وشدد: “لا .. لا توجد خطة بديلة، نعيش أجواء إيجابية للغاية، وشعور عالمي مع المشروع الجديد، ولم نفكر أبدا في أي خطة بدون مبابي، ولا أعلم هل سيتحدث مبابي إلى وسائل الإعلام أم لا، وأكرر، ما فعله ريال مدريد غير قانوني ويفتقد للاحترام، فهم يعلمون جيدا أن العرض غير كاف“.