منتخبنا يختتم معسكر تركيا بتعادل إيجابي أمام قيصري الأربعاء 25 آب 2021

اختتم منتخبنا الوطني لكرة القدم معسكره الخارجي الثاني المقام في تركيا، بتعادل إيجابي أمام فريق قيصري سبور أحد اندية الدرجة الممتازة، في المباراة التجريبية التي اقيمت أمس الثلاثاء.

سيطر منتخبنا الوطني على مجريات الشوط الاول لعباً وأداءً على الرغم من تقدم الفريق التركي بهدف جاء من ركلة زاوية، بعد ان زج مدرب قيصري سبور حكمت كارامان بعناصره الأساسية، بيد ان مهاجم منتخبنا الوطني مهند علي أدرك هدف التعادل في الشوط الثاني من هجمة مرتدة رائعة، ولم يحسن لاعبونا ترجمة الفرص العديدة التي اتيحت اليهم الى اهداف، لينتهي اللقاء بالتعادل بهدف لكل منهما، ليسدل الستار على تجمع مدينة قيصري الخارجي الذي احتضنه مركز إرجييس التدريبي ويقع على مرتفع جبلي ومخصص لجميع الفعاليات الرياضية.

في سياق متصل، عبر مدرب منتخبنا الهولندي ديك ادفوكات – الذي سبق له تدريب فريق فنربخشة التركي قبل أعوام- عن شكره وتقديره لمحافظ قيصري وعمدة البلدية لزيارتهما مركز ارجييس للتدريب في المرتفعات الجبلية، المكان الذي يتدرب فيه اسود الرافدين، واللقاء به وتكريمه بدرع المحافظة بحسب صحيفة ملليت التركية التي نقلت الخبر.

وقال ادفوكات: إن “ اختيار مركز إرجييس التدريبي، هذا المكان الرائع لإقامة تحضيراتنا لتصفيات كاس العالم، يعد قراراً صائباً، وانه راض كل الرضا عن مستوى الخدمات الرياضية والصحية التي قدمت للمنتخب من قبل القائمين على هذا المرفق الرياضي».

وأردف قائلاً: “ عندما كنت مدربا لفنربخشة لعبت ضد نادي قيصري مرتين، وانا سعيد لتواجدي هنا مرة أخرى في هذه المحافظة وتحديدا في مركز إرجييس الذي يعد من المنشآت المثالية والمتطورة على مستوى اوروبا”.

بدوره تمنى عمدة مدينة قيصري بويوك كيليتش أن يكون الجميع راضين عنهم، وتمنى ان يسهم مركز المرتفعات الجبلية العالية في خدمة المنتخب العراقي في المباريات المقبلة من تصفيات كأس العالم 2022، وأضاف: “ان ادفوكات يبقى معلماً وملهماً للجميع في التدريب، وأثبت نجاحاته في تجارب عديدة سابقة، ونتمنى أن يحالفه التوفيق مع المنتخب العراقي، ونحن سعداء جدا لرؤية اسود الرافدين في هذا المعسكر القصير “.

ومن المؤمل أن تكون بعثة منتخبنا قد وصلت فجر اليوم إلى العاصمة بغداد، على أن تغادر يوم السبت المقبل إلى كوريا الجنوبية، عبر طائرة خاصة من قبل الخطوط الجوية العراقية، لخوض مباراة التصفيات أمام الشمشون الكوري الجنوبي في الثاني من الشهر المقبل.