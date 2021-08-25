وزير الثقافة العراقي : المشاركة في معرض الكتاب تتويج لعلاقاتنا الثنائية

أكد وزير الثقافة والسياحة والآثار في العراق د. حسن ناظم لـ”الرياض” أن اختيار العراق ضيف شرف النسخة المقبلة من معرض الرياض الدولي للكتاب في الرياض، والذي سيقام في شهر أكتوبر المقبل بادرة طيبة وتتويج للعلاقات المميزة بين العراق والمملكة.

أكد وزير الثقافة والسياحة والآثار في العراق د. حسن ناظم لـ”الرياض” أن اختيار العراق ضيف شرف النسخة المقبلة من معرض الرياض الدولي للكتاب في الرياض، والذي سيقام في شهر أكتوبر المقبل بادرة طيبة وتتويج للعلاقات المميزة بين العراق والمملكة.

وأشار ناظم إلى انعقاد اجتماع مع صاحب السمو الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة حيال ذلك، وهو ما يأتي استكمالاً للعلاقات الكبيرة بين الأشقاء، والتي جاءت بعد عدة زيارات تتقدمها زيارة رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي وطاقم الحكومة مؤخراً للمملكة.

لافتاً إلى أن المعرض تتويج للعراق على أرض المملكة، كما سبق أن كانت المملكة ضيف شرف لمعرض بغداد للكتاب، مؤكداً عدم وقوف التعاون الثنائي عند هذا الحد، حيث سيتم استكمال التعاون عبر أنشطة أخرى بحضور سعودي في بغداد وحضور عراقي في السعودية على صعد متعددة تخص المسرح والسينما والفن والسياحة.

كما أشار وزير الثقافة العراقي إلى مذكرة التفاهم الموقعة بين وزارتي الثقافة العراقية والسعودية، ضمن لقاءات المجلس التنسيقي السعودي – العراقي، موضحاً أن المذكرة تعد مظلة كبيرة يمكن على ضوئها العمل بمخرجات عديدة تخص نشر الكتب المشتركة، وإقامة الأسابيع الثقافية التي تخص السينما والمسرح والندوات الفكرية والأمسيات الشعرية، مؤكداً وجود انسجام واتفاق من كلا الطرفين، بدعم من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد وأخيه رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، لافتاً إلى مناسبة الظروف لتمتين العلاقات وتعزيزها بين البلدين الشقيقين.

قبل أن يختم د. حسن ناظم حديثه بالتأكيد على أن معرض الرياض الدولي للكتاب ليس فقط تظاهرة للكتاب، وإنما تظاهرة للثقافة العراقية من خلال إقامة ندوات وأمسيات شعرية وغير ذلك من المحاضرات واللقاءات، وكشف أن وزارة الثقافة العراقية ستشارك بوفد كبير في الرياض، معتبراً المعرض فرصة للقاء الأخوة والأشقاء من المثقفين والفنانين والأكاديميين والشعراء وسط محفل ثقافي كبير.

وأشار إلى أن وزارة الثقافة العراقية تتهيأ لحضور ووجود الفن العراقي على المسرح السعودي، مؤكداً أنهم في طور وضع اللمسات الأخيرة لتكون المشاركة مميزة، تتواءم مع قيمة ومكانة معرض الرياض الذي يعد أهم معرض ثقافي على مستوى العالم العربي، ويملك حجم نشاطات ثقافية كبيرة، لافتاً إلى أنهم بصدد التعاون مع هيئة الترفيه في المملكة، ووجود تنسيق مشترك مع عدد من الوزارات في المملكة كوزارة السياحة؛ لتعزيز الأنشطة كافة بين البلدين، مثمناً جهود وزير الثقافة صاحب السمو الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، والحرص الدائم على أن تكون العراق حاضرة في الرياض.

د. حسن ناظم