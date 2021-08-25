وزير المالية: حريصون على ضمان حقوق المفصولين السياسيين

أكد وزير المالية علي عبد الأمير علاوي، أمس الثلاثاء، حرصه على ضمان حقوق المفصولين السياسيين.

وذكرت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، في بيان، أن “مدير دائرة شؤون المفصولين السياسيين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، رسول عبد علي، بحث مع وزير المالية، حقوق المشمولين بقانون الفصل السياسي، رقم 24 لسنة 2005 المعدّل، ضمن الموازنات الاتحادية العامة للسنوات المقبلة”.وقال وزير المالية: إن “الوزارة حريصة على الالتزام بما ورد ضمن فقرات القانون؛ لضمان حقوق المفصولين السياسيين خلال خطة الوزارة المالية للسنوات المقبلة، إضافة إلى المُوَزَّعِين على هيئة التقاعد الوطنية ولم تَصدُرْ لهم أوامرُ وزارية بالتعيين”. وشدّد على “أحقية المشمولين بالقانون، بالحصول على حقوقهم كافة وإنصافهم، لكونهم شريحة مهمة، غالبيتهم من ذوي الشهداء والمُعتَقلين والسجناء السياسيين”.

من جانبه أكد عبد علي، وفقاً للبيان، “حرص دائرة شؤون المفصولين السياسيين، على إتمام جميع الملفات المتعلقة بشريحة المفصولين السياسيين وذويهم”، مبيناً أن “الدائرة تحظى برعاية ودعم مباشرين من قبل الأمين العام لمجلس الوزراء، حميد نعيم الغزي، وتعمل بجهد استثنائي لإنجاز أكبر عدد من الملفات”.

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