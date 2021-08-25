وزير داخلية كوردستان : القوى التي تفرض نفسها في المناطق الحدودية هي المتسببة بعمليات القصف

قال وزير الداخلية في حكومة اقليم كوردستان ريبر أحمد ، اليوم الأربعاء ، ان القوات الدخيلة التي تفرض نفسها في المناطق الحدودية داخل إقليم كوردستان هي المسؤولة الأولى عن تعرض هذه المناطق للقصف ، وذلك في إشارة الى حزب العمال الكوردستاني PKK الذي حوّل مسلحوه المناطق الحدودية الوعرة من إقليم كوردستان ، الى ساحة حرب وقتال وتصفية حسابات إقليمية ، دون الاستماع لمناشدات حكومة الإقليم وأهالي المنطقة لهم بإبعاد نيران هذه الحرب عن أراضي الإقليم وكف الأذى عن سكان مناطقه الحدودية.

وكان الوزير ريبر احمد يعلق بذلك على قصف جوي تركي طال مناطق في قضاء بينجوين وشارباژير ، امس الثلاثاء ، وقال ان عمليات القصف هذه طالت قبل الآن مناطق كثيرة في إقليم كوردستان لكن ربما كان جديداً على هذه المنطقة ، مضيفاً انه ومنذ سنوات ونحن نطالب بحل المشاكل عبر الحوار وان لايتم تحويل إقليم كوردستان الى ساحة لمشكلة لادخل له فيها لامن قريب ولامن بعيد.

وتابع ، ان القوات الدخيلة التي تفرض نفسها في المناطق الحدودية داخل إقليم كوردستان هي المسؤولة الأولى والسبب الرئيسي في تعرض هذه المناطق للقصف والهجمات وعليها تركها وكف الأذى عن سكان هذه المناطق وعدم إعطاء المبررات لدول الجوار للهجوم على تلك المناطق.

وزير الداخلية الذي كان يتحدث خلال مؤتمر صحفي مشترك مع محافظي أربيل العاصمة ودهوك ، بعد اجتماع في مبنى وزارة الداخلية ، لمناقشة تحويل قضائي زاخو وسوران الى إدارتين مستقلتين، قال ان حكومة الاقليم تبذل جهودها كي يتم تحويل كل من القضاءين إلى إدارتين مستقلتين ، في اقرب وقت ممكن وتنفيذ قرار رئيس الحكومة مسرور بارزاني بهذا الصدد.

وقال الوزير ريبر أحمد ، انه “تم تشكيل لجان لمتابعة وتنظيم هيكلية الإدارات المستقلة وستكون إدارتا زاخو وسوران وفق الهيكلية نفسها”.

ولفت الى أن الأوضاع الاقتصادية لا تسمح الآن بتشكيل مؤسسات تابعة لكافة الوزارات في الإدارتين الجديدتين، فيما أكد افتتاح مؤسسات ومديريات ضرورية تابعة للوزارات الخدمية فقط في كلتا الإدارتين المستحدثتين.

مؤكداً ، أنه “سيتم تأمين الميزانية اللازمة للإدارتين بالتنسيق مع وزارة المالية والاقتصاد”، مضيفا أن ” لكل من محافظي دهوك واربيل الدور الاساسي في تشكيل الإداراتين المستقلتين وذلك بالتنسيق مع مجلس الوزراء.”

وزير الداخلية ، أشار الى أنه حتى الآن لم يتم تعيين اي شخص كمشرف على أي من الإدارتين المزمع تشكيلهما، مؤكداً وجود عدد من الاسماء المقترحة والتي ستتم مناقشتها وإعلانها في المستقبل.

وكان رئيس مجلس الوزراء مسرور بارزاني قدم مقترحا في وقت سابق يقضي بتحويل كل من قضاءي سوران وزاخو إلى إدارتين مستقلتين، حيث أكد مسرور بارزاني أن سوران وزاخو منطقتان كبيرتان ومهمتان، وتحويلهما إلى إدارتين مستقلتين سيقدم الكثير من التسهيلات لأهالي المنطقتين.

وقد وافق مجلس الوزراء على المقترح ووجّه وزارة الداخلية والوزارات المعنية الأخرى باتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية وإدارية لتنفيذ قرار مجلس الوزراء.

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