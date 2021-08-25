20 فصيلاً وحشداً عشائرياً يشارك بالانتخابات يمثلهم نحو 300 مرشح

بغداد/ تميم الحسن

أكثر من 20 حركة وائتلافا ومرشحا منفردا في الانتخابات التشريعية المقبلة يرأسون فصائل مسلحة ويملكون أجنحة عسكرية داخل الحشد الشعبي. ويترشح عن هذه التيارات نحو 300 اسم، بعضهم متهمون بملاحقة ناشطين وقصف منشآت عسكرية وحيوية في البلاد.

ووجود هذه الجهات كان واحدا من أبرز أسباب إعلان عدد من الأحزاب مقاطعة الانتخابات مثل الحزب الشيوعي وتجمع البيت الوطني المنبثق عن احتجاجات تشرين، خوفا من تزوير النتائج.

ويعتقد مراقبون أن هذه الجهات تضغط على عناصرها وعلى مدن تسيطر عليها للتصويت لصالحها في الانتخابات.

فصائل الفتح

على رأس تلك التيارات يقف تحالف الفتح الذي يدخل التنافس الانتخابي للمرة الثانية، حيث فاز في 2018 بـ48 مقعدا وحقق المركز الثاني بعد التيار الصدري (سائرون). ويرأس التحالف هادي العامري المسؤول عن منظمة بدر، وهي أحد اكبر الفصائل المسلحة داخل هيئة الحشد الشعبي. ويقدم التحالف الذي يخوض التنافس في اغلب المحافظات 73 مرشحاً. بدر تمتلك 13 لواء داخل الحشد وهي ألوية رقم (1، 3، 4، 5، 9، 10، 21، 22، 23، 24، 27، 53، 55)، ويقدر عدد عناصر هذه الألوية بنحو 24 ألف عنصر. وابرز المناطق التي تنتشر فيها الوية بدر هي: ديالى، بغداد، صلاح الدين، كركوك، ومحافظة نينوى. ويضم تحالف الفتح 6 تيارات داخله، أبرزها حركة صادقون وهي الجناح السياسي لعصائب أهل الحق أحد فصائل الحشد الذي يتزعمه قيس الخزعلي. العصائب تملك لواءين هما اللواء 41 و42، ويقدر عدد عناصرها بنحو 10 آلاف، وينتشر في صلاح الدين، بغداد، ديالى، كركوك. ويضم التحالف تجمع السند بزعامة النائب احمد الاسدي المسؤول عن كتائب جند الامام، وتملك لواء واحد وهو اللواء رقم 6. كذلك يضم التحالف حركة الجهاد والبناء بزعامة حسن راضي المسؤول عن سرايا الجهاد وهو اللواء رقم 17.

سرايا السلام وانسحاب الصدر

التيار الصدري أيضا يمتلك لواء واحدا في الحشد وهو سرايا السلام ورقمه في هيئة الحشد 313، وعناصره يقدرون بنحو 15 ألف. زعيم التيار مقتدى الصدر أعلن الشهر الماضي مقاطعته الانتخابات، لكن كان قد قدم 95 مرشحا للانتخابات. ابرز مناطق انتشار سرايا السلام في سامراء، حيث تقوم منذ عام 2006 (عقب تفجير قبة الامامين العسكريين) بحماية المدينة وأطرافها.

أجنحة مسلحة تشارك لأول مرة

من الأحزاب الجديدة المشاركة في الانتخابات هي حركة حقوق التابعة لكتائب حزب الله، والتي كانت في السابق ترفض الانخراط في العمل السياسي. حسين مؤنس هو زعيم الحركة والمرشح عن بغداد، يعتقد بأنه هو نفسه أبو علي العسكري المسؤول عن الكتاب وصاحب التغريدات النارية على “تويتر”.

مؤنس كان قد هدد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي قبل عدة أشهر، على خلفية قضايا استهداف المنطقة الخضراء بالصواريخ. حركة حقوق تقدم 40 مرشحا في الانتخابات، وجناحها العسكري “الكتائب” الذي يحمل اسم اللواء رقم 45 يضم نحو 8 آلاف عنصر.

وأكثر المناطق التي تنتشر فيها كتائب حزب الله هي جرف الصخر في جنوب بغداد، التي تدور حولها قصص غريبة خصوصا مع منع الفصيل دخول أي احد الى البلدة. كذلك من الأحزاب الجديدة المشاركة في الانتخابات هي حركة العراق الوطنية التي يرأسها محمد شاكر الشمري القيادي في كتائب الأمام علي. الكتائب تحمل اسم اللواء 40 ضمن تسلسل الفصائل في هيئة الحشد الشعبي، وجناحها السياسي قدم 24 مرشحا للانتخابات. والكتائب كانت قد نظمت استعراضا أمام المنطقة الخضراء في أيار الماضي مهددة باقتحام المكان على اثر اعتقال القيادي في الحشد قاسم مصلح. بالإضافة إلى تيار التحدي، الذي يشارك لأول مرة في الانتخابات، ويرأسه ابو علي الدراجي (اسمه الصريح غير معروف)، ويقدم 6 مرشحين. والدراجي هو مسؤول كتائب أبي الفضل العباس وهو فصيل مسلح غير تابع للحشد، لكنه شارك في عمليات التحرير ضد “داعش”. كما يشارك ائتلاف قادرون برئاسة حسن الحسناوي امين عام قوات الامام، وهو ايضا فصيل مسلح غير تابع للحشد، لكن شارك في عمليات التحرير. ويضم الائتلاف تيارين اثنين هما: الثقة، وتيار الأبرار الوطني، والائتلاف لديه 26 مرشحاً. كذلك يتزعم المرشح يوسف السناوي حزب ثار الله الإسلامي، وهو حزب متهم بملاحقة واستهداف ناشطين في البصرة. وحزب السناوي لديه 3 مرشحين فقط.

كما يترشح النائب فالح الخزاعي المعاون الجهادي لكتائب سيد الشهداء ضمن حركة جديدة تحت اسم قادمون. والكتائب كانت قد اتهمت قبل عدة أشهر بالضلوع في مهاجمة مطار اربيل، وفق اعترافات عرضتها السلطات في كردستان في آذار الماضي.

حشود الغربية

الى جانب ذلك، تشارك في الانتخابات تيارات وشخصيات سنية تمتلك فصائل مسلحة وحشودا عشائرية بعضها تابع للحشد الشعبي. مثل المحافظون وهو تيار جديد يشارك لأول مرة، ويرأسه قائد حشد الدفاع وائل الشمري، ويقدم 12 مرشحاً. وحشد الدفاع أغلبه من العشائر السنية التي تحمي بعض المناطق في الانبار خصوصا بعد تحريرها من “داعش”.

ويشارك ضمن تحالف تقدم بزعامة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي 3 شخصيات تملك حشودا في الانبار وهم: عيسى الساير قائد لواء درع الفلوجة، رافع الفهداوي المسؤول عن حشد نخوة النشامى، والنائب نعيم الكعود الذي يرأس حشد البو نمر.

أما عبد الله الجغيفي، وهو المسؤول عن قوات أحرار الفرات في غربي الانبار، فيترشح عن تحالف النصر بزعامة رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي.

وفي نينوى هناك 3 مرشحين احدهم وزير والآخر يرأس قائمة في المحافظة يشرفون على حشود عشائرية.

ويرشح وزير الزراعة السابق والنائب فلاح زيدان مع تقدم في نينوى، وهو المسؤول عن حشد اللهيب في جنوب الموصل. كذلك يرشح النائب عبد الرحيم الشمري المسؤول عن حشد النوادر في غرب الموصل، مع تحالف العقد الوطني بزعامة رئيس هيئة الحشد فالح الفياض. إلى جانب احمد الجبوري النائب عن نينوى الذي يرأس حركة جديدة تحت اسم حركة حسم، وهو المشرف على حشد فرسان الجبور جنوب الموصل.

ألوية الـ”الكوتا”!

أما “كوتا” المكونات فان احد المنافسين البارزين على مقاعد المسيحيين هو ريان الكلداني، القيادي في الحشد الشعبي.

الكلداني هو المسؤول عن فصيل بابليون الذي يحمل الرقم 50 في هيئة الحشد، ويقدم 5 مرشحين، أبرزهم وزيرة الهجرة ايفان يعقوب.

والمنافس الآخر على “كوتا الشبك” هو وعد القدو ضمن الترشيحات الفردية، والمتهم باستهداف مطار اربيل اكثر من مرة. القدو كان يرأس لواء 30 (حشد الشبك) في سهل نينوى، شمال شرق الموصل، قبل ان يقوم الكاظمي العام الماضي بإبعاده عن الفصيل على اثر تلك الاتهامات.

وتشير المعلومات الى أن القدو لا يزال المتحكم بالفصيل خصوصا بعد وفاة قائد القوة البديل أبو جعفر الشبكي نهاية العام الماضي بمضاعفات كورونا.

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