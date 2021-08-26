Posted on by

أشياء من هذا القبيل : الزوج العتيق !..

أشياء من هذا القبيل : الزوج العتيق !..

بقلم مهدي قاسم

مضى وقت طويل على ذلك اللهيب العالي الذي اشعل قلبها بذبذبات إشعاع كيمياوي خفي ذات حمولات حب مفاجئ و صاعق خاطف ، اخترق قلب زوجها الفتي آنذاك بضربة بريق متوهج تتوغل عميقا في زوايا وأركان قلبه مثل أشعة شمس صباح مبهجة ، وكالعادة ، بدا كل شيء في البداية جميلا ومدهشا وساحرا وخلابا ، غير أنه و بفعل دوران أيام و سنين وروتين مصاحب ببهوت وتكرار معاد ، أخذ ذلك اللهيب يخفت شيئا فشيئا ،بل يهمد متحولا إلى رماد منثور متركما على رفوف حياتهما المثقلة بأشغال و هموم يومية معتادة ، ليتحول ذلك الحب المدهش فيما بعد إلى صداقة وألفة ،ثم الصداقة نفسها ــ بعد فترة ،ــ إلى شراكة سكن فحسب ! ، ليصبحا ، كأنما جارين قديمين في بيت واحد ، في أثناء ذلك تضاءل هو تحت ضربات معاول الوقت و عجلات الأزمنة الساحقة و بات منكمشا باضمحلال عجيب ، ليبدو كما لو كان قد أصبح أشبه بدمية ـ :
ــ دمية بهيئة وملامح طريفة ذات ضحكة دائمة كأنما سخرية من القدر ذاته ، دمية مثل أية دمية حقيقية أخرى ، لم تعد بحاجة إلى عناية كبيرة أو متطلبات ملحة ،متقبلا وضعه الراهن ، دونما شكوى أو تظلم أو تذمر مشروع ، كان يكفي أن تخرجه من درج مخزن الأشياء العتيقة ، بين وقت وآخر ، لتنفض عنه تراكمات غبار متسلل من فتحات نوافذ مطلة على امتداد الشارع ، وبعد ذلك تستبدل ملابسه الداخلية و تمشّط شعره المبعثر على شكل شعيرات فضية آخذة بتناقص يوما بعد يوم ، في البداية كان يفرح قليلا متصور أنها ستأخذه أخيرا بجولة أو نزهة إلى حدائق عامة أو إلى سينما ومسرح ليتسلى قليلا ، إلا أنها كانت سرعان ما ترجعه إلى خزانة الأشياء العتيقة ، مدندنة بحماس وشغف عاشقة بأغنية محببة على قلبها ، ليرقد هو ” هناك ” كأية خردة أخرى من خردوات وأشياء كثيرة مرمية بفوضى عشوائية ، من خردوات عتيقة ومستهلكة و مبعثرة، كأنما قد فقدت أهليتها المفيدة و العملية و إلى الأبد ..

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close