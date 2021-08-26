Posted on by

أنا كيفي جديد الفنان فيصل المحمّد

Image preview

الرياض : 26 أغسطس 2021م

 من ألحانه وغنائه أطلق الفنان السعودي فيصل المحمّد ،عمله الجديد بعنوان ” أنا كيفي ؟ ”  ومن كلمات الشاعر فيصل ، وتوزيع موسيقي ومكس علي خفاجي .وهي من الأعمال التي تحمل الأسلوب الرومانسي في الغناء والكلمات ، ونشر وتوزيع شركة Tunes Arabia .

وتقول كلمات الأغنية : انا كيفي ؟

‏ابد والله على ما تشتهي وتحب … ‏افكّر فيك كل ليلة

‏واقول انك متى بترد ؟ … ‏حبيبي طالت الغيبه

‏تعبت من الصبر والعد … ‏تعبت اتأمل بـ لاماك .. ‏واقول انك متى بترد ؟

والفنان فيصل المحمّد يعتبر من الأصوات الغنائية الشابة الواعدة على الساحة الفنية السعودية ، مُسجلاً حضوره الفني من خلال  عمله الأول أنا كيفي والذي سيتبعه العديد من الأعمال الغنائية .

للإستماع لأغنية ” أنا كيفي ؟” للفنان فيصل المحمّد على القناة الرسمية لشركة Tunes Arabia  ” اليوتيوب ” وأيضا على كافة مواقع التواصل الاجتماعي ، والتطبيقات الغنائية ، وعلى كافة الإذاعات السعودية والخليجية والعربية .

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
,
Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close