أنا كيفي جديد الفنان فيصل المحمّد

الرياض : 26 أغسطس 2021م
من ألحانه وغنائه أطلق الفنان السعودي فيصل المحمّد ،عمله الجديد بعنوان ” أنا كيفي ؟ ” ومن كلمات الشاعر فيصل ، وتوزيع موسيقي ومكس علي خفاجي .وهي من الأعمال التي تحمل الأسلوب الرومانسي في الغناء والكلمات ، ونشر وتوزيع شركة Tunes Arabia .
وتقول كلمات الأغنية : انا كيفي ؟
ابد والله على ما تشتهي وتحب … افكّر فيك كل ليلة
واقول انك متى بترد ؟ … حبيبي طالت الغيبه
تعبت من الصبر والعد … تعبت اتأمل بـ لاماك .. واقول انك متى بترد ؟
والفنان فيصل المحمّد يعتبر من الأصوات الغنائية الشابة الواعدة على الساحة الفنية السعودية ، مُسجلاً حضوره الفني من خلال عمله الأول أنا كيفي والذي سيتبعه العديد من الأعمال الغنائية .
للإستماع لأغنية ” أنا كيفي ؟” للفنان فيصل المحمّد على القناة الرسمية لشركة Tunes Arabia ” اليوتيوب ” وأيضا على كافة مواقع التواصل الاجتماعي ، والتطبيقات الغنائية ، وعلى كافة الإذاعات السعودية والخليجية والعربية .تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط