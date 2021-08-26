أنا كيفي جديد الفنان فيصل المحمّد

الرياض : 26 أغسطس 2021م

من ألحانه وغنائه أطلق الفنان السعودي فيصل المحمّد ،عمله الجديد بعنوان ” أنا كيفي ؟ ” ومن كلمات الشاعر فيصل ، وتوزيع موسيقي ومكس علي خفاجي .وهي من الأعمال التي تحمل الأسلوب الرومانسي في الغناء والكلمات ، ونشر وتوزيع شركة Tunes Arabia .

وتقول كلمات الأغنية : انا كيفي ؟

‏ابد والله على ما تشتهي وتحب … ‏افكّر فيك كل ليلة

‏واقول انك متى بترد ؟ … ‏حبيبي طالت الغيبه

‏تعبت من الصبر والعد … ‏تعبت اتأمل بـ لاماك .. ‏واقول انك متى بترد ؟

والفنان فيصل المحمّد يعتبر من الأصوات الغنائية الشابة الواعدة على الساحة الفنية السعودية ، مُسجلاً حضوره الفني من خلال عمله الأول أنا كيفي والذي سيتبعه العديد من الأعمال الغنائية .

للإستماع لأغنية ” أنا كيفي ؟” للفنان فيصل المحمّد على القناة الرسمية لشركة Tunes Arabia ” اليوتيوب ” وأيضا على كافة مواقع التواصل الاجتماعي ، والتطبيقات الغنائية ، وعلى كافة الإذاعات السعودية والخليجية والعربية .

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