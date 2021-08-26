أوتامندي: حققنا هدف التأهل لدوري المجموعات

باريس: أ ف ب

قال قائد بنفيكا البرتغالي المدافع الأرجنتيني نيكولاس أوتامندي: إنَّ بلوغ دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم كان “هدفاً” لحامل اللقب مرتين، وذلك بعد تعادل على أرض أيندهوفن الهولندي ضمن الملحق المؤهل.

وأكمل بنفيكا الفائز ذهاباً على أرضه 2-1 المباراة بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 32 بعد طرد مدافعه البرازيلي لوكاس فيريسيمو. وقال أوتامندي الذي دافع فريقه ببسالة بعد طرد فيريسيمو: “في الواقع، واجهنا بعض الفرص في بداية الأمر، ثم أصبحنا أكثر صلابة».

تابع لاعب مانشستر سيتي الإنكليزي السابق، “نبني تشكيلة صلبة سنحتاجها في مختلف المسابقات». أضاف، “حققنا أول هدف، سنرتاح الآن ونكون جاهزين للمسابقة».

وأجرى مدرب أيندهوفن الألماني روجر شميدت ستة تغييرات على الفريق الفائز على كامبور 4-1 السبت في الدوري المحلي.

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