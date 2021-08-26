أول تعليق من الداخلية .. تفاصيل جديدة حول مقتل فتاة الجادرية

كشفت وزارة الداخلية العراقية، اليوم الخميس، عن تفاصيل حادثة مقتل فتاة في منطقة الجادرية بالعاصمة العراقية بغداد.

يأتي ذلك بعد أن ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في العراق، خلال الساعات القليلة الماضية، بنبأ مقتل الفتاة، فيما تحدث نشطاء، ورواد مواقع التواصل، عن تعرض الفتاة إلى الاغتصاب، قبل مقتلها.

وقال مدير علاقات وإعلام وزارة الداخلية اللواء سعد معن في توضيح، إنه «منذ اللحظات الأولى من تلقي نبأ مقتل الفتاة، تم تشكيل فريق عمل من الخبراء والمحققين للتوصل إلى منفذي جريمة قتلها».

وأضاف معن، أن «المعلومات الأولية تشير إلى أن الجريمة نفذت من قبل ٣ أشخاص بآلة حادة (سكين)».

وتابع، أنه «كمعلومة أولية، لا يوجد أي اعتداء جنسي على الفتاة، كون الجريمة نفذت في الشارع، وبانتظار تقرير الطب العدلي»، موضحاً «تم تدوين أقوال الشاهد والمدعي بالحق الشخصي والتي هي والدتها».

ومنذ يوم أمس، ضجت مواقع التواصل والشبكات الاجتماعية، بنبأ مقتل الفتاة، وسط مطالبات بالإسراع في القبض على هوية المتورطين، وملابسات الجريمة الغامضة.

وعبر مدونون وصحفيون، عن استغرابهم من وقوع الجريمة في منطقة الجادرية، التي تتمتع بوفرة من الانتشار الأمني، لمحاذاتها المنطقة الخضراء.

وفي خضم المعلومات المتواردة عن الفتاة، فإنها يتيمة الأب، وتعمل في محل للحلويات، لإعالة عائلتها، دون التأكد من تلك المعلومات من جهة رسمية.

وتحول هاشتاغ #حق_نورزان_ضحية_التحرش إلى، مناسبة للتذكير بما تعانيه الفتيات، من التضييق عليهن والتحرش بهن، في الأماكن العامة والطرقات، وما يستدعي ذلك من الجهات المعنية موقفاً حازماً، وتفعيل القوانين الخاصة بذلك.

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