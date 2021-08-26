استمرار انتهاكات الميليشيات في الطارمية.. تجريف بساتين وسرقة آليات زراعية

أكد مصدر أمني في العاصمة العراقية بغداد، اليوم الخميس، استمرار الانتهاكات التي تقوم بها ميليشيات الحشد الشعبي ضمن عملياتها في قضاء الطارمية، حيث قامت بتجريف 80% من البساتين في مناطق الغزيلية وأم الصون.

وأوضح المصدر، أن «عمليات تفجير المنازل واعتقال المواطنين بشكل عشوائي ما تزال مستمرة، بالإضافة الى سرقة عشرات الأطنان من الأسماك ونقلها وبيعها إلى تجار السمك في بغداد والمحافظات المختلفة».

مبيناً بأن «عمليات تجريف البساتين صاحبها عمليات لسرقة الآليات والمعدات الزراعية، وأيضاً تم نقلها إلى مقار تلك الميليشيات، ويتوقع أن تزور لها أوراق ثبوتية لبيعها في الأسواق».

وكان مصدر أمني في بغداد، قد أكد الثلاثاء، أن ميليشيات الحشد الشعبي قامت بتفجير ١٣ منزل وجففت الكثير من بحيرات السمك وقامت بسرقة الأسماك منها، ضمن العمليات التي تقوم بها جنوب وغرب قضاء الطارمية.

وأوضح المصدر أن «الميليشيات قامت بتجريف أعداد كبيرة من البساتين واعتقلت نحو ٤٥ شخصاً، أطلقت سراح نصفهم تقريباً، فيما يزال مصير بقية الأشخاص مجهولاً، ويتخوف أهاليهم من أن يتم تغييبهم».

مبيناً بأن «العمليات العسكرية للميليشيات تركزت في المناطق الحدودية للطارمية، حيث أن مركز القضاء يتركز فيه تواجد القوات الأمنية، ما يعيق تحرك الميليشيات بحرية مطلقة».

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