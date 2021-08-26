الأمن الهش والتقاليد تقصي النساء في مفوضية الانتخابات عن المواقع القيادية

بارتباك واضح كانت تقف في الجزء الخلفي من قاعة الاقتراع بأحد مراكز بغداد الانتخابية، وهي تنظر الى الساعة التي قاربت السابعة مساء، فيما تطالع عبر النافذة حركة المارة في الشارع العام، حين رن هاتفها، وما ان فتحته حتى سمعت صراخه “متى ستعودين؟ هل تعرفين كم الساعة؟ ماذا سيقول الناس عنا؟ عودي فورا”. تجيب بصوت خافت ومتقطع: “تمام بابا تمام”.

تقفل ملاك ذات الـ26 عاما، خط الاتصال وهي تسير سريعا نحو مسؤول المركز، محاولة استعطافه للسماح لها بالخروج، لكنه يشدد على بقائها لنصف ساعة أخرى.

حين اقتربت من المنزل كانت عقارب الساعة تشير الى الثامنة، ووجدت والدها واقفا عند الباب مع ابن عمها. ما ان رآها حتى سحبها من شعرها وهو يجرها الى داخل المنزل ويوجه ضربات متتالية لها سقطت بإثرها على الأرض وارتطم رأسها بزاوية حادة تدفق منها خيط من الدماء غطى الجزء السفلي من وجهها.

لم يمنعه مشهد الدم المرعب وصمتها، من مواصلة لكمها على ظهرها وهو يلقي سيلا من الشتائم “ماذا أقول للناس؟ بسببك سأكون علكة بفمهم”. تمرر ملاك يدها على إثر جرح خفيف في حنكها خلفته فورة غضب والدها في ذلك المساء، بعد يوم عمل واحد كموظفة اقتراع. “مضى على ذلك نحو سبعة أعوام، لكن جرحه في روحي لم يندمل مازال معي بوجعه.. كدت أموت يومها غسلا للعار”. تسكت ملاك وهي تضع كفها على رقبتها وتشد بأصابعها عليها وتردف “من السهل ان تنتهي حياتنا نحن النساء فهي مرهونة بعصبية العائلة، وكل ما نريده مُصادر مسبقا حتى قرارنا باختيار العمل او حقنا في التصويت، فكيف بالمشاركة السياسية؟”.

ملاك واحدة من آلاف النساء اللواتي تمنعهن عوائلهن من العمل ولو لبضعة أيام في أي مركز انتخابي مقابل أجر مالي جيد، بحجة متطلبات العمل لساعات طويلة أو مخالطة الرجال.

كما يُحرمن من حق الاقتراع، ففاطمة ذات الـ33 عاما والتي لم تكمل دراستها الثانوية بسبب رفض عائلتها لذلك، لم تذهب للانتخابات إلا مرة واحدة عندما رافقها والدها واجبرها على التصويت لشخص لا تعرفه أصلا، تقول “شعرت حينها بأن وجودي في الحياة شكلي ولا قيمة له، فأنا لا املك أي قرار”.

في كل انتخابات تمنع فاطمة من الخروج من المنزل للتصويت مع اخواتها الثلاثة وعندما يطلبن ذلك يكون الجواب: “ما يجي غير الحجي، اكعدوا … كلها محسومة”.

تقول سعاد حسن (40 عاما) التي كانت موظفة اقتراع في ثلاث دورات انتخابية سابقة، ان مئات النساء لا يستطعن العمل في المفوضية العليا للانتخابات رغم حاجتهن للمال “بسبب النظرة المجتمعية لطبيعة هذا العمل وغلبة العاملين الذكور فيه، وساعات العمل الطويلة، فضلا عن المحاصصة الحزبية التي تحرم النساء من الوظائف القيادية ما يجعل المتقدمات يواجهن في الغالب رجالا يفضلون بدورهم تعيين الذكور على الاناث”.

تضيف “كما ان هناك العديد من الفتيات لا يستطعن المشاركة في الاقتراع بسبب منعهن من قبل عوائلهن في ظل عادات مجتمعية ترفض خروج المرأة واختلاطها بالرجال”.

ليلى كانت تجلس على رحلة مدرسية وتراجع رزمة اوراق تتضمن تعليمات خطوات عملية الاقتراع. هي المرأة الوحيدة التي تتواجد في تلك القاعة ضمن موظفي المفوضية في المركز الذي يضم أكثر من عشرين رجلا وثلاث نساء فقط، ذلك يجعل المركز بيئة غير مفضلة لعمل النساء كما تقول ليلى “احيانا يرمقني الناس بنظرات تشعرني بالخجل والقلق”.

“هناك نظرة مجتمعية سلبية على عمل المرأة في الأماكن المختلطة” تقول ملاك وهي تلتفت حولها. حين رغبت بالعمل في المفوضية أخبرت والدها بذلك ووافق لكن سرعان ما تغير الوضع ووصل الى حد ضربها “كل ذلك لأن جارتنا قالت له كيف تترك ابنتك الى هذا الوقت وهي بالمركز المليء بالشرطة والشباب”.

تلك الكلمات كانت كافية ليس فقط ليغير رأيه بل ويشعر بالعار، ما دفعه سريعا لجمع اخوتها لتأديبها، تقول “شعرت ان نهايتي حلت، كان يريد قتلي”. تعاني النساء في العراق من صورة نمطية تحدد طبيعة حياتهن والمهن المفضلة لهن والأماكن التي يمكنهن التقدم للعمل فيها دون غيرها. وتفرض التقاليد المجتمعية شروطا عديدة عليهن ليبقين بعيدات عن دائرة الانتقاد، هذا ما تراه ناشطات تواصلنا معهن، بسبب ذلك فان امرأة واحدة فقط ترغب بالعمل لكل عشر نساء في العراق، بحسب احصائيات حكومية.

تعمل في مفوضية الانتخابات نحو 437 امرأة من اصل 3416 موظفا أي نحو 13% من مجموع العاملين في المفوضية في كل انحاء العراق.

تفسر الدكتورة رنا مولود، أستاذة العلوم السياسية بجامعة بغداد، سبب قلة تلك النسبة، بان العراقيين “يرون ان العمل في المفوضية نوع من أنواع العمل السياسي او امتداد له، فهم لا ينظرون اليه كوظيفة اعتيادية، ولهذا يبتعدون عنه”. ذات النسبة المتدنية للنساء تتكرر في مراكز المفوضية المخصصة لتسجيل الناخبين والتصويت في يوم الاقتراع بالمحافظات حيث تعمل أربع نساء فقط في كل مائة مركز تسجيل، فبحسب توزيع المراكز في العام 2018 فان مجموع العاملات في مراكز التسجيل بلغ 288 امرأة فقط، في حين بلغ عدد العاملين نحو 1824 رجلا، وهذا يعني ان ثلاث نساء يعملن في مراكز التسجيل مقابل كل عشرين رجلا.

في حين بلغ عدد النساء في مكاتب المفوضية بالمحافظات 149 امرأة موزعة على عشرين مكتبا من أصل 1355 موظفا، أي ان نسبة النساء اللواتي يعملن في تلك المكاتب تبلغ 11% من مجموع العاملين عموما، ما يعني ان امرأة واحدة تعمل في مكاتب المفوضية لكل عشرة رجال.

وترتفع نسبة عمل النساء بمكاتب ومراكز المفوضية في إقليم كردستان الى نحو ضعف نسبتهن في باقي محافظات العراق اذ تبلغ نحو 20% من مجموع العاملين في محافظات الاقليم الثلاثة، وهذا يعني ان هناك امرأتان تقريبا تعملان في أحد وظائف المفوضية بالإقليم لكل عشرة رجال. في حين بلغت النسبة بمحافظات العراق الأخرى نحو 12% ما يعني ان امرأة واحدة تعمل مقابل كل عشرة رجال.

وترجع الناشطة السياسية بان الياس، هذا التفاوت بنسب النساء بين الاقليم وباقي مناطق البلاد، الى الانفتاح الذي يشهده اقليم كردستان منذ سنوات في مجال دعم حقوق المرأة وعملها في مختلف القطاعات.

وتنخفض نسبة العاملات بالمفوضية في المحافظات التي لم تكن مستقرة أمنيا والتي سيطر عليها تنظيم الدولة الإسلامية “داعش” الى 4% من مجموع العاملين، ففي الأنبار هناك امرأتان تعملان لكل مائة رجل، ويبلغ العدد في صلاح الدين ثلاث نساء لكل مائة رجل، أما في نينوى فهناك ست نساء يعملن في أحد وظائف المفوضية لكل مائة رجل.

وتورد الجبوري سببا آخر، يرتبط بالعادات والتقاليد التي تحكم هذه المدن، مشيرة الى ان العادات الاجتماعية في نينوى “اقل تقييداً للمرأة ولهذا نرى ان نسب التوظيف فيها اعلى من المحافظات ذات الطابع العشائري والمضطربة امنيا في ذات الوقت”.

تلك النسب المتدنية لمشاركة النساء في المحافظات التي سيطرت عليها في فترات تنظيمات ارهابية، لا تتكرر في المحافظات ذات الطابع “المدني والمستقرة امنياً” بحسب وصف نشطاء، فمعدل الموظفات في كركوك من الاناث يبلغ نحو 25% بينما في ديالى بلغت النسبة نحو 21% رغم انها ايضا تصنف كمنطقة غير مستقرة. لكن مناطق في المحافظتين المذكورتين كانت خاضعة كليا او جزئيا لسيطرة الاحزاب الكردية. وتلي ديالى محافظة بابل بنسبة 20% من مجموع الموظفين وتتبعها محافظة بغداد بنفس النسبة.

في حين تنخفض بشكل محدود نسبة النساء العاملات في المفوضية في كربلاء والديوانية لتبلغ نحو 19% وتتراجع في باقي المحافظات الى ما دون 13% فتصل في محافظتي ميسان والنجف الى 4%. وترجع أستاذة العلوم السياسية الدكتورة رنا مولود الأمر الى الطابع “العشائري والديني” في المحافظتين حيث لا يسهل على المرأة العمل الا في قطاعات محدودة كالتعليم والصحة.

لكن أستاذة العلوم السياسية ساجدة الجبوري، تضيف سببا آخر يقف وراء قلة نسبة النساء العاملات بمكاتب المفوضية في العديد من محافظات البلاد، ويتمثل في ان المفوضية “لا تعلن عن وظائفها بشكل عام، بل يتم التوظيف غالبا بشكل سري وبمحاصصات حزبية وبالتالي فالأحزاب توظف النسبة التي تريدها بالشكل الذي تريده”.

بالنتيجة المحافظات التي تحكمها أحزاب اسلامية تنخفض فيها نسبة النساء، لأن هذه الأحزاب تفضل توظيف الرجال.

لا قيادات نسوية في المفوضية

تدخل مروة ذات 35 عاما، التي عملت في مفوضية الانتخابات طوال ثمانية أعوام، قاعة الاجتماع في مركز التسجيل الذي تسلمت ادارته بمحافظة ديالى في العام 2017، بينما تطاردها مزيج من نظرات الاستغراب والاستهجان من موظفي المركز المجتمعين لبحث خطط العمل.

عندما بدأت بإدارة جلسة الحوار، طرحت الكثير من الأسئلة التي بدت تشكيكية مع الكثير من التعليقات والحوارات الجانبية بين الموظفين. شعرت معها مروة بأن ادارتها للمركز أمر غير مرحب به “لاحقا اخبروني برفضهم لي. تقبلت الأمر فقد شعرت طوال فترة تسلمي للمنصب اني مهمشة ولا أمتلك الكلمة العليا، كانوا دائما يرجعون للإدارة العليا عندما اتخذ اجراء او قرارا”. تسكت مروة لثوان ثم تكمل “انه مجتمع ذكوري لا يرضى بقيادة المرأة لأي مكان حتى لو كان في مناصب ادارية عادية”.

لم تستمر مروة في منصبها الإداري لفترة طويلة ففي عام 2018 عادت كموظفة تسجيل مسلمة الإدارة لرجل. وقتها كانت هناك خمس نساء فقط يدرن 41 مركزا انتخابيا في عموم ديالى، لكن تراجع العدد اليوم الى ثلاث نساء فقط، بحسب مروة التي تقول ان “التمثيل غير المتوازن في قيادات المفوضية ومجلس المفوضين جعلني اشعر بالضعف والتهميش، كنت أعلم ان ملاحظاتي ومطالبي لن تصل ولا اهمية لها خاصة في ظل عدم وجود مفوضات في المجلس حينها”. وتغيب النساء عن عموم الوظائف القيادية في المفوضية، ففي مجلس المفوضين بدورته الرابعة التي انتهت قبل اقل من عامين لم تكن هناك أي امرأة. ولم تكن هناك أي امرأة في منصب مدير بالمقر الرئيس للمفوضية، في حين لم تتجاوز نسبة النساء بأعلى منصب وظيفي وهو نائب مدير الـ12% وهي أعلى وظيفة قيادية حصلن عليها. تقول الدكتورة ساجدة الجبوري إن وظائف المفوضية “تسيطر عليها الأحزاب والكتل ضمن المحاصصة الحزبية، لذا هي محصورة بينها وهي دائما تفضل اعطاء المواقع القيادية للرجال إنها تتعامل معها كمواقع سياسية”. وخلال جميع دورات مجلس المفوضين السابقة كانت هناك سبع نساء فقط ضمن المجلس، وهو ما يشكل نحو 13% من مجموع الأشخاص الذين شغلوا موقع مفوض. وسجلت الدورة الأولى للمفوضية أعلى حضور نسائي بثلاث نساء من مجموع تسعة مفوضين وتلتها الدورة الثانية بامرأتين، والثالثة بامراة واحدة، في حين خلت الدورة الرابعة من النساء تماما، وسجلت الدورة الخامسة (العام 2020) حضور امرأة واحدة.

ترى كوشان كمال، العضوة السابقة بمجلس المفوضين، ان انخفاض نسب الوظائف القيادية في المفوضية يرجع الى “النظرة الدونية للمرأة واعتبار ترشيحها من قبل اي مكون نقطة ضعف، سواء كانت مرشحة لمنصب عالي أو موظفة بمركز قيادي”، مشيرة الى ان قرار اختيار الأشخاص للوظائف الادارية والقيادية عائد الى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات.

• عن مؤسسة نيريج للصحافة الاستقصائية

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