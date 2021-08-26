الكاظمي يوجّه بعدم المساس بالفقراء في حملة إزالة التجاوزات

قالَ رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي:إن حملة إزالة التجاوزات في البلاد لا تستهدف الطبقات الفقيرة، وشدد على أنه وجّه الجهات المعنية بالحملة بعدم المساس بتجاوزات الفقراء إلى أن يتم إيجاد بديل مناسب لهم.

وذكر بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، أن الكاظمي استقبل أمس الأربعاء المواطن (أحمد عادل الربيعي) من منطقة الزعفرانية، وهو أحد الجنود الذي يعاني من بتر في الساق والذي أصيب أثناء الحرب، ويشكو من تأخير معاملته التقاعدية، ولديه حالياً محل في التجاوزات يعتمد عليه في معيشته، ووجّه بمتابعة معاملته والإسراع بانجازها، كما تكفّل بدفع إيجار السكن المتأخر للجندي.

كما وجّه الكاظمي دوائر التقاعد كافة، بإنجاز معاملات المواطنين بسرعة ويسر، وتجاوز الروتين، كما شدد على ضرورة مراعاة ظروف المراجعين المتقاعدين، وتذليل العقبات امامهم. وبين أن حملة إزالة التجاوزات ستستمر، لأنها تجاوز على الحق العام، وهناك عدد كبير من الاشخاص المنتفعين ممن أثروا من خلال التجاوز على أملاك الدولة، فضلاً عما تسببه تلك التجاوزات، من حالات تشويه للأحياء والشوارع، وأكد أنه أوعز الى الجهات المعنية، ومنذ اللحظة الأولى، بإيقاف تهديم تجاوزات الفقراء لحين إيجاد البديل المناسب لهم.

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