المفوضيّة تصدر قرارات جديدة لضمان نزاهة الانتخابات

اصدرَ مجلس المفوضين، قرارات جديدة لضمان معيار الشفافية الضامن لنزاهة العملية الانتخابية.

وقالت المفوضية ببيان ، انه “انسجامًا مع معيار الشفافية الضامن لنزاهة العملية الانتخابية واستنادًا الى المادة ( 38/ سابعًا ) من قانون الانتخابات رقم ( 9 ) لسنة 2020، فقد اصدر مجلس المفوضين ثلاثة قرارات”.

وبين ان “القرار الاول منها تضمن تزويد وكلاء الأحزاب السياسية والمرشحين بنسخة من تقرير جهاز تسريع إعلان النتائج قبل عملية إرسال النتائج عبر الوسط الناقل (VSAT) “.

واضاف ان “القرار الثاني نص على تزويد وكلاء الأحزاب السياسية والمرشحين بصورة من النتائج وأوراق الاقتراع لكل محطة مسجلة على عصا الذاكرة قبل أن يتم الاتصال بالوسط الناقل ( VSAT ) والشبكة الالكترونية وبعد أن يتم فتح التشفير بواسطة برامجيات المفوضية الخاصة بذلك”.

وتابع ان “القرار الثالث اشتمل على اعتماد القرعة اليدوية في اختيار وتحديد المحطة التي ستجري عليها عملية العد والفرز اليدوي داخل مركز الاقتراع”. الى ذلك، التقى رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي في أربيل رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني، ورئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني.ووفقا لبيان فإن اللقاء تناول الوضع السياسي في العراق والمنطقة، وتهديدات الإرهاب، والتحديات التي تواجه العملية السياسية في العراق.وأضاف البيان أن الاجتماع سلط الضوء على الانتخابات المقبلة في العراق، وأكد الجانبان ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها المحدد من أجل تحقيق الاستقرار، وتعديل مسار العملية السياسية.

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