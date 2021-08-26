بالفيديو.. خبير: إسرائيل هي الخطر النووي الحقيقي في الشرق الأوسط

قال عصام مخول رئيس معهد “إيميل توما” للدراسات الفلسطينية والإسرائيلية، إن إسرائيل هي الخطر النووي الحقيقي في الشرق الأوسط، مشيرا إلى أن إسرائيل ليست ضحية ولكن هي الخطر الحقيقي عن إيران.

وأضاف رئيس معهد “إيميل توما” للدراسات الفلسطينية والإسرائيلية، في حديثه لبرنامج “وراء الحدث”، عبر قناة “الغد”، أن إسرائيل تراهن على موقف الرئيس الأمريكي جو بايدن في الاعتداءات على غيران والقيام بعمليات إرهابية واغتيالات كذلك هجمات في سوريا، مشيرا إلى أن إسرائيل لا تستطيع أن تربح هذا الرهان كون الولايات المتحدة الأمريكية معنية بالعودة للاتفاق النووي مع طهران ليس بسبب إسرائيل ولكن لمصالحها الإستراتيجية.

وأشار رئيس معهد “إيميل توما” للدراسات الفلسطينية والإسرائيلية، إلى أنه على العالم والمجتمع الدولي التصدي لإسرائيل وتحملها مسئولية القنبلة النووية لإيران، موضحا أن إسرائيل هي من دفعت الإدارة الأمريكية السابقة بقيادة دونالد ترامب من الانسحاب من الاتفاق النووي وهي المسؤولة عن الوضع الحالي.

كما أكد رئيس معهد “إيميل توما” للدراسات الفلسطينية والإسرائيلية، أن إسرائيل خطر كبير على الإقليم بخلاف طهران، وليست إسرائيل ضحية كما تدعي كونها تخشى من أن تكون إيران دولة كبيرة في المنطقة والإقليم.

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