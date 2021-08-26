ذي قار.. معتصمو المؤسسات النفطية يحتجون للمطالبة بالإفراج عن ممثليهم

ذي قار / حسين العامل

نظم معتصمو المؤسسات النفطية يوم أمس، وقفة احتجاجية امام محكمة استئناف ذي قار للمطالبة بالإفراج عن ممثلي تنسيقية المعتصمين الذين اعتقلوا منذ اربعة ايام في مديرية مكافحة الارهاب على خلفية اغلاق مبنى ديوان المحافظة خلال تظاهرات الاسبوع المنصرم.

وكانت الاجهزة الامنية قد شنت فجر يوم السبت (21 آب 2021) حملة اعتقالات ومداهمات ليلية استهدفت عددا من ناشطي اعتصام المنشآت النفطية واسفرت الحملة عن اعتقال بعض ممثلي تنسيقية الاعتصام من بينهم المهندس عبد الله نعيم زايد وعلي جميل احد خريجي المعهد التقني وقادتهم الى جهة مجهولة، فيما تمكن الآخرون من الافلات.

وقال احد اعضاء تنسيقية اعتصام المنشآت النفطية لـ(المدى) ان “العشرات من الخريجين نظموا وقفة احتجاجية امام محكمة استئناف ذي قار للمطالبة بالإفراج عن ممثلي تنسيقية اعتصام المنشآت النفطية الذين اعتقلوا قبل اربعة ايام”، مبينا ان “المعتقلين موقوفون حاليا في مديرية مكافحة الارهاب على خلفية مشاركتهم بتظاهرات مطلبية امام مبنى ديوان محافظة ذي قار”. واعرب عضو التنسيقية عن استغرابه من توجيه تهمة الارهاب التي تتراوح عقوبتها ما بين المؤبد والاعدام لخريجين يطالبون بفرص عمل، داعيا الى “اطلاق زملائه المعتقلين وجميع معتقلي التظاهرات وناشطيها”. من جانبه، كشف عضو آخر في التنسيقية عن صدور اوامر قضائية بحق اربعة آخرين من ممثلي تنسيقية المنشآت النفطية، مبينا ان “الجهات الحكومية قدمت شكاوى ضد اعضاء التنسيقية وممثليها في ثلاث جهات امنية وقضائية متمثلة بجهاز الامن الوطني ومكافحة الارهاب ومركز شرطة سديناوية”.

وشدد عضو التنسيقية على “ضرورة التعاطي مع مطالب الخريجين والمتظاهرين المطالبين بحقوقهم وفق ما يطرحونه من مطالب حقه كفلها الدستور وليس عبر استخدام الوسائل القهرية”.

وكشف ناشطون في تنسيقية اعتصام المنشآت النفطية في ذي قار يوم السبت المنصرم عن حملة اعتقالات شنتها الاجهزة الامنية فجر اليوم المذكور لاستهداف عدد من ناشطي التنسيقية المذكورة التي تضم 999 خريجا يعتصمون منذ اكثر من عام للمطالبة بالتعيينات في المؤسسات النفطية. وجاءت حملة الاعتقالات، بعد اربعة ايام من تصعيد احتجاجي اقدم عليه معتصمو المؤسسات النفطية وادى الى اغلاق مبنى ديوان محافظة ذي قار ليومين متتاليين ناهيك عن عدد من الطرق الحيوية. وكان المئات من الخريجين الغاضبين اقدموا يوم الثلاثاء (17 آب 2021)، على اغلاق مبنى محافظة ذي قار وقطع عدد من التقاطعات والطرق الرئيسة بالإطارات المحروقة، وذلك احتجاجا على تأخر وصول اوامر تعيينهم الى شركة نفط ذي قار، فيما اتهموا ادارة المحافظة بالتراخي تجاه مطالبهم التي اعتصموا لأجلها منذ اكثر من سنة أمام الدوائر والمنشآت النفطية في المحافظة. وتشهد محافظة ذي قار عمليات غلق لدوائرها بين الحين والآخر على يد متظاهرين ومعتصمين يطالبون بالخدمات والتعيينات اذ أقدم خريجون يطالبون بالتعيينات في المنشآت النفطية على غلق مبنى المحافظة لسبع مرات متتالية خلال شهري حزيران وتموز المنصرمين وآب الجاري فيما قاموا وفي مرات عديدة وفي أزمان مختلفة بغلق شركة نفط ذي قار ومصفى النفط وشركة توزيع المنتجات النفطية.

وكانت قيادة شرطة ذي قار اعلنت في (27 تموز 2021) عن اعتقال اكثر من 20 شخصا متورطا بغلق شركتي نفط ذي قار واور للصناعات الهندسية اللتين تعرضتا الى الاغلاق مؤخرا، وتأتي حملة الاعتقال ضمن عمليات تشديد الاجراءات الامنية للحد من ظاهرة غلق المنشآت النفطية والانتاجية.

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