روسيا تؤكد مشاركتها في قمة بغداد: عدد المشاركين يرتفع إلى 11 دولة

بغداد/محمد صباح

التحقت روسيا بركب الدول التي أكدت حضورها ومشاركتها في اجتماع قمة بغداد والمقرر عقده في الثامن والعشرين من شهر آب الجاري، وبذلك وصل عدد هذه الدول الموافقة على المشاركة قرابة إحدى عشرة دولة عربية وإقليمية من أصل ست عشر تمت دعوتها من قبل الحكومة.

كما تأكد حضور كل من رئيس وزراء دولة الكويت، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، ووزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية، فضلا عن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

وقال مصدر مطلع رفض الكشف عن هويته في تصريح لـ(المدى) إن الحكومة انتهت من وضع آخر اللمسات لعقد اجتماع قمة بغداد، وبدأت تتهيأ لتسمية الأشخاص الذين سيشاركون في هذا الاجتماع المرتقب بالتنسيق مع بلدانهم.

ومنذ فترة قصيرة بدأت الحكومة العراقية بإرسال دعوات للمشاركة إلى رؤساء دول جوار العراق وبعض الدول الإقليمية والدولية للحضور إلى مؤتمر أو قمة بغداد الذي سيعقد بحسب وزارة الخارجية في نهاية شهر آب الجاري.

ومن مجموع ست عشرة دولة تمت دعوتها للحضور إلى هذا اللقاء، أكدت 11 دول موافقتها على المشاركة في هذا المؤتمر الذي سيناقش جميع مشاكل المنطقة الدبلوماسية والسياسية والأمنية والاقتصادية، في حين مازالت وزارة الخارجية بانتظار وصول موافقات باقي الدول التي وجهت لها الدعوات.

وأكد المصدر أن “الشخصيات قررت الحضور في هذه القمة هم كل من رئيس وزراء دولة الكويت، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، ووزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية مع السفير، فضلا عن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان”.

وتابع أن” الحكومة أرسلت قبل فترة دعوة إلى روسيا للمشاركة في مؤتمر قمة جوار العراق باعتبارها من الدول المعنية بمناقشة المشاكل والخلافات في المنطقة”، منوها إلى أن “الروس حتى هذه اللحظة لم يحددوا الشخصية التي ستشارك رغم موافقتهم بالحضور إلى هذه القمة”.

وستبحث القمة المدعومة من قبل واشنطن وباريس جميع المشكلات والتحديات التي تمر بها المنطقة، لاسيما التصعيد في لبنان واليمن واستهداف السفن، وكذلك تعزيز ودعم بغداد سياسيا واقتصاديا وتهيئة الظروف لتشجيع دخول المستثمرين لإعادة تشغيل المصانع والشركات والمعامل في العراق.

وأضاف ان “عدد الدول التي أعلنت مشاركتها يصل إلى 11 دولة بينها عربية وإقليمية” مبينا أنه بعد تحديد الشخصيات التي ستشارك سيعلن عن الكثير من التفاصيل التي تخص المؤتمر منها الوقت وجدول أعمال الجلسات”.

من جانبه، بين هاني عاشور الأكاديمي والخبير في الشأن السياسي في تصريح لـ(المدى) أن أهمية هذه القمة تأتي من استعادة دور العراق لمكانته الطبيعية في المجتمع الإقليمي والدولي، منوها إلى ان هناك مآخذ على هذه القمة في انها جاءت بشكل مفاجئ من دون اجتماعات مسبقة او من دون اي اجتماع لوزراء خارجية الدول التي ستحضر القمة.

ووجه رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، دعوة إلى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز لزيارة العراق للمشاركة في اجتماع قمة دول جوار العراق، كما تمت دعوة، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى هذه القمة التي سيشارك بها عدد من الدول. وأشار عضو الهيئة العامة لتيار الحكمة إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية تريد من وراء تلك القمة أن تلعب دورا كبيرا لكن من دون خسائر.

وأضاف عاشور أن “القمة تبدو أنها مضطربة كونها جاءت في البداية تحت عنوان قمة دول الجوار، والان تحولت إل قمة التعاون والشراكة، وهذا يعني انه لم يكن هناك إطار محدد لهذه القمة؛ بل أن هناك إضافة ونقصا في عدد الحضور”.

وكشفت (المدى) في نهاية شهر آذار الماضي أن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي طرح أثناء زيارته إلى الرياض ملف وساطة لتقريب وجهات النظر بين السعودية وإيران وتسويتها في اجتماع يعقد في بغداد بمشاركة الولايات المتحدة.

وتابع أن “برنامج هذه القمة غير واضح ولا معلن عنه الذي ستجتمع عليه الدولة المدعوة، وماذا تريد هذه القمة وما هدفها، وماهي النقاط الرئيسة المشتركة التي ينبغي الحديث عنها” لافتا إلى أن “هذه القمة تبدو كأنها ليست قمة أو مؤتمرا؛ بل هي استعداد لعقد مؤتمر قمة مستقبلا”.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط