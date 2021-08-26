صندوق أعمار ذي قار..أستمرار التعاقدات لتنفيذ المشاريع .

بغداد/أعلام صندوق أعمار ذي قار.

الخميس 26-8-2021-3:49 .

تواصل ادارة صندوق أعمار ذي قار بأبرام التعاقدات وفي نهاية شهر ايلول القادم.. سيتم الانتهاء من كافه التعاقدات على مشاريع الصندوق والبالغه 163 مشروعا وشملت كافة قطاعات الأعمار والخدمات. والبنى التحتية.

مدير الصندوق رزاق حسين الركابي قال ان هناك اهتمام ومتابعة يومية لمجريات العمل من دولة رئيس الوزراء و معالي الامين العام لمجلس الوزراء.. ولقد وضعنا خطة استراتيجية للنهوض بواقع الخدمات ..عبر طرح مشاريع خدمية هامة. وأيجاد الحلول لها بوضع خارطة طريق بالتعاون مع الدوائر ذات العلاقة ..وكذلك مناقشة أليات تسريع تنفيذ هذه المشاريع .

وأكد الركابي بما يخص منظومات وشبكات المجاري في المحافظة فلقد تم إعداد ( 28 ) مشروعا في عموم المحافظة والتي تمت المصادقة عليها من قبل وزارة التخطيط وتم إرسالها إلى الصندوق والذي بدوره أحال تلك المشاريع الى الشركات المختصة للعمل في عموم المحافظة وتم إرسال كتب رسمية من قبلنا الى الدائرة المعنية .. لتشكيل دوائر المهندس المقيم لغرض المباشرة الفعلية للمشاريع .

وشملت هذه المشاريع إنشاء شبكات مجاري الصرف الصحي ومياه الامطارمع محطات رفع مشتركة وخطوط ناقلة وتأهيل عددا من المحطات العاملة في عدد من مناطق الدواية والشطرة والاصلاح وقلعة سكر والعكيكة.

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