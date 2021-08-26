قوى تشرين تتفق على تشكيل مجلس تشاوري لتنسيق المواقف

بغداد/ حسين حاتم

اتفقت قوى وطنية وتشرينية وشخصيات مدنية بارزة على تشكيل “مجلس تشاوري” لخلق مساحة حوار وتشاور لمواجهة التحديات المستقبلية، فيما شددت الشخصيات الحاضرة في اللقاء التشاوري الذي عقد في العاصمة بغداد مساء الثلاثاء على توحيد الخطاب السياسي وتقريب وجهات النظر بين المشاركين في الانتخابات المقبلة والمقاطعين لها.

ويقول رئيس حزب البيت الوطني (أحد الأحزاب المنبثقة عن تظاهرات تشرين) حسين الغرابي في حديث لـ(المدى)، إن “اللقاء عقد لخلق فرصة حوار بين قوى تشرين والقوى الداعمة لتشرين”، مبينا أن “اللقاء ضم شخصيات نقابية وناشطين مدنيين واجتماعيين وصحفيين (..)”.

ويضيف الغرابي وهو محام وناشط مدني من محافظة ذي قار، ان “من اهم مخرجات اللقاء التشاوري هو انشاء مجلس تشاوري بين قوى وشخصيات تشرين لخلق لقاءات مثمرة، وتوحيد الخطاب السياسي لتلك القوى والشخصيات الحاضرة في اللقاء”.

ويشير الناشط المدني الى، ان “المجلس التشاوري سيعقد لقاءات قريبة بعد ان يتم تحديد المواعيد عن طريق القوى والشخصيات البارزة المشاركة في اللقاء”.

ويلفت الغرابي الى، ان “اللقاء التشاوري خرج بمضمون موحد هو ان الحركات السياسية والفعاليات الاحتجاجية المقبلة يتم الاتفاق على آليتها من قبل أعضاء المجلس التشاوري”. بدوره، يقول الناشط البارز في محافظة البصرة علي المعلم لـ(المدى)، إن “اللقاء التشاوري ضم الكثير من قوى تشرين وشخصيات وطنية واحتجاجية إضافة الى عوائل الشهداء (..)”، مؤكدا أن “الهدف الأساسي من اللقاء هو خلق مساحة للحوار والتشاور لمواجهة التحديات المستقبلية”، مستدركا بالقول، “تم الاتفاق على تشكيل مجلس تشاوري بموافقة جميع لقوى الحاضرة”.

ويضيف المعلم، ان “المشاركين استعرضوا التحديات المقبلة المتمثلة بالأمن الانتخابي والسلاح المنفلت والمال السياسي، لكن محور الانتخابات لم يكن مادة أساسية على طاولة اللقاء التشاوري الأول”.

ويشير الناشط الى، ان “اللقاء التشاوري سعى لتقريب وجهات النظر بين مقاطعي الانتخابات وبين المشاركين، من اجل الوصول الى الهدف الأساسي”.

ومضى المعلم بالقول، إن “قوى تشرين بدأت تنظم جلسات تشاورية إضافة الى المجلس التشاوري من اجل احياء الذكرى السنوية الثانية لانطلاق تظاهرات تشرين”.

من جهته، يقول الناشط البارز في العاصمة بغداد هشام الموزاني لـ(المدى)، إن “المجلس التشاوري سيشمل كل القوى الاحتجاجية ومن يساندها فعليا، إضافة الى عوائل الشهداء”. ويضيف الموزاني، ان “اللقاء التشاوري بحث رؤية المستقبل العراقي من قبل الشخصيات الحاضرة، وماذا تحقق بعد نحو سنتين على انطلاق تظاهرات تشرين وماذا لم يتحقق للخروج بمجموعة نقاط تحدد تحركنا المقبل”.

ويشير الناشط المدني الى، أن “قوى تشرين تسعى الى تغيير جذري عن طريق مسارات متعددة سياسية وقانونية واجتماعية”، مبينا أن “الشؤون الاحتجاجية كانت الملف الأول والاهم على طاولة قوى تشرين”.

الى ذلك، كتب الناشط البارز في محافظة النجف أبو زين العابدين الحسناوي عبر “فيسبوك” إن “هذا المؤتمر التشاوري الأول الذي جمع الكيانات السياسية نتاج الحركة الاحتجاجية تشرين بشقيها، المشاركين بالانتخابات وغير المشاركين بها وكذلك شخصيات من مختلف ساحات الاحتجاج العراقية ونقابات وجمعيات ومنظمات مجتمع مدني وشخصيات اكاديمية ونخب مثقفة وعلى رأس هذا المؤتمر ذوي بعض شهداء تشرين والمغيبين قسرياً ونخص بالذكر منهم عائلة الشهيد ابو علي جاسم الهليجي وعائلة الشهيد امجد الدهامات وعائلة الشهيد صلاح العراقي والذي انتهى بمخرجات تنظيمية وتوحيد للصف وتقارب وجهات النظر لتشكيل قوة مجابهة قوية”.

وأضاف الحسناوي، “كان الجو السائد هو ثوري يتسم بروح المحبة و التسامح حتى وصول المجتمعين الى اتفاق كامل جامع على إنشاء مجلس استشاري يضم القوى الاحتجاجية وكذلك القوى السياسية الناشئة والنخب والشخصيات الوطنية الهدف منه توحيد الكلمة وجمع شتات تشرين، للخروج بموقف واحد موحد هذا أهم نصر لتشرين أنها تجتمع بمكان واحد و كلمة واحدة”.

وأشار الناشط النجفي الى، انه “وبعد الموافقة على إنشاء هذا المجلس سيكون هناك اجتماع قريب لتشكيل هذا المجلس بدخول الشخصيات المحتجة والمؤثرة في الساحات، وكذلك شخصية واحدة من الأحزاب السياسية الناشئة الوطنية”، واصفا اللقاء التشاوري بـ”حدث تأريخي اتسم بالنجاح العظيم”.

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