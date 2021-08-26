لصين توجه رسالة للمجتمع الدولي بخصوص العراق

حث المبعوث الصيني المجتمع الدولي، الخميس، على مواصلة دعم العملية السياسية ومساعدة العراق في مجال مكافحة الإرهاب ومواحهة جائحة كورونا واعادة بناه التحتية.

وقال نائب المندوب الدائم للصين لدى الأمم المتحدة، قنغ شوانغ، خلال اجتماع افتراضي لمجلس الأمن الدولي حول الوضع في العراق نقلا عن وكالة الانباء الصينية، إن الانتخابات المقبلة في تشرين الأول أولوية قصوى على جدول الأعمال السياسي الحالي للعراق وخطوة حاسمة إلى الأمام في انتقاله السياسي”، داعيا المجتمع الدولي الى مواصلة دعم العراق في دفع عمليته السياسية المحلية الى الامام”.

واضاف ان ” الصين تدعم اختيار الشعب العراقي المستقل لمسار التنمية الذي يلبي واقعه الوطني”، مشيرا الى التقدم في الأعمال التحضيرية للانتخابات”.

واكد دعم بـ”لاده للامم المتحدة في تقديم المساعدة الانتخابية إلى العراق ، معبرا عن أن تقوم بعثة الامم المتحدة يونامي بدور بناء في ضمان إجراء الانتخابات بسلاسة ونجاح”.

وتابع انه “يتعين على المجتمع الدولي أن يواصل دعمه للعراق في محاربة الإرهاب والحفاظ على الأمن والاستقرار الوطني”.

وشدد على ” ضرورة زيادة الدعم الدولي لمساعدة العراق على مواجهة تهديد الإرهاب وتعجيل ترحيل المقاتلين الإرهابيين الأجانب إلى أوطانهم”.

وقال “يجب على المجتمع الدولي ترجمة التزاماته الخاصة بالمساعدة إلى أفعال ، ومساعدة العراق بشكل فعال في إعادة بناء بنيته التحتية ، وتسريع التنمية الاجتماعية والاقتصادية ، وعكس محنة الفئات الضعيفة بما في ذلك النازحين ويجب ألا تكون هذه المساعدة مصحوبة بشروط سياسية”.

وتابع المبعوث ان ” الصين مستعدة لمواصلة العمل مع بقية المجتمع الدولي لدعم العراق في مكافحة كوفيد -19 وتسريع إعادة الإعمار واستعادة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتحقيق السلام والأمن على المدى الطويل، اذ ان الدفعة الثالثة من اللقاحات المقدمة من الحكومة الصينية وصلت الى بغداد”.انتهى29/أ43

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