مفوضية الانتخابات: 120 مراقبا دوليا سيشرفون على الاقتراع ولا أهمية للانسحابات

عقدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات اليوم الخميس مؤتمراً صحفيا أكدت فيه اكمال الاستعدادات اللازمة لمشاركة النازحين في يوم الاقتراع المصادف العاشر من شهر تشرين الأول المقبل.

وقال المتحدثون في المؤتمر الذي انعقد في العاصمة العراقية بغداد، ان النازحين يستطيعون الإدلاء بأصواتهم قبل يومين من موعد الاقتراع، وقد وضعنا خطة لمشاركتهم في عملية التصويت، مبينين أن 120 ألف نازح لهم حق التصويت بالانتخابات.

كما أشاروا إلى أن المفوضية قد نسقت مع الأمم المتحدة لإرسال 120 مراقباً دوليا للإشراف على الانتخابات.

وحول انسحاب ومقاطعة بعض القوى السياسية للانتخابات قال المتحدثون إن المرشحين تم تسجيل اسمائهم، وقد طُبعت أوراق الإقتراع لذا فإن الانسحابات والمقاطعات لا اهمية لها.