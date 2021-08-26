منظمة تطالب السعودية ومصر والامارات باجراء مصالحة بين المغرب والجزائر

بيان صحفى

دعت منظمة العدل والتنمية لدراسات الشرق الاوسط وشمال افريقيا الملك سلمان بن عبد العزيز والرئيس عبد الفتاح السيسى وسمو الشيخ محمد بن زايد والامير محمد بن سلمان ولى العهد السعودى ووزراء الخارجية بدولة الامارات ومصر والسعودية باجراء مصالحة بين الجزائر والمغرب بعد قطع العلاقات بين الدولتين

وطالب المتحدث الرسمى للمنظمة زيدان القنائى وزراء الخارجية بالامارات ومصر ووزير الخارجية المصرى سامح شكرى و الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي باجراء تسوية شاملة للخلافات العالقة بين المغرب والجزائر لاعادة استئناف العلاقا الدبلوماسية بين الدولتين

وطالبت المنظمة مصر والسعودية والامارات باجراء تسوية للخلافات بين المغرب والجزائر والتى ادت الى قطع العلاقات بين الدولتين وكذلك حل الخلافات بين المغرب والجزائر

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