يُنافس على “الكرة البلورية” .. مواعيد عرض “الامتحان” الكوردي في مهرجان “كارلوفي فاري” السينمائي الدولي

رُفع النقاب عن مواعيد عرض فيلم “الامتحان” (ئه‌زموون) The Exam للمخرج الكوردي من إقليم كوردستان “شوكت امين كوركي” وإنتاج “ممد أكتاش” في قسم “المنافسة الرئيسية” في مهرجان “كارلوفي فاري” السينمائي الدولي بدورته الخامسة والخمسين في جمهورية التشيك.

فيلم “الامتحان” شارك في إنتاجه كل من إقليم كوردستان وألمانيا وقطر، ويشارك في تمثيله نخبة متألقة من الممثلين في أول ظهور دولي له في أربعة عروض في قسم “المنافسة الرئيسية”Crystal Globe Competition ، في مهرجان “كارلوفي فاري” Karlovy Vary السينمائي الدولي الـ55 في التشيك.

يشار الى ان الفيلم هو رابع عمل روائي طويل للمخرج الكوردي “شوكت أمين كوركي”، ومن إنتاج “ميتوس فيلم” في برلين، “مستي فيلم” في السليمانية، ويعرض عالميا من قبل شركة “آرت هود” ArtHood الألمانية ، وينافس للفوز بجائزة “الکرة البلورية” Crystal Globe في هذا الحدث السينمائي المرموق مع 11 فيلماً من دول مختلفة.

وبحسب جدول المواعيد يعرض فيلم “الامتحان” في أول عرض له الساعة 8 مساء غداً الأربعاء 25 أغسطس/آب 2021 في “غراند هول” Grand Hall سينما، والساعة 1 ظهرا يوم الخميس 26 أغسطس/آب في “بوب” Pupp سينما، والساعة 7 مساء يوم

الجمعة 27 أغسطس/آب في سينما “لازنة 3” Lázně III وفي آخر عرض له سيعرض في تمام الساعة 12 ظهرا يوم السبت 28 أغسطس/آب 2021 في سينما “دراهوميرا” Drahomíra.

ويعد مهرجان كارلوفي فاري السينمائي الدولي، أحد أكثر المهرجانات المرموقة في وسط وشرق أوروبا، وواحدا من أقدم المهرجانات السينمائية في العالم، حيث سيعرض في نسخته الـ55 ما نحو 200 فيلم لمخرجين من جميع أنحاء العالم، وهذا العام، سيتم تكريم كل من “مايكل كين” Michael Caine (الممثل البريطاني المعروف)، وكذلك “جوني ديب” Johnny Depp (الممثل

والمنتج السينمائي الأمريكي الرائد) لمشاركتهما الفنية المتميزة في عالم السينما بجائزة “الكرة البلورية”.

يشار الى ان مهرجان “كارلوفي فاري” السينمائي الدولي، من أكثر المهرجانات شهرة في وسط وشرق أوروبا، وواحد من أقدم المهرجانات السينمائية في العالم ، يستقبل موسمه الخامس والخمسين بعرض ما يقرب من 200 فيلم لمخرجين من مختلف دول العالم في قسمين، “تنافسي رئيسي” Crystal Globe و “شرق –

غرب” East of the West، وأقسام مختلفة غير تنافسية، بما في ذلك؛ قسم “العروض الخاصة” وقسم “الآفاق” Horizons وقسم “تخيل” Imagina وقسم “الجيل القادم من السينما الأوروبية” Future Frames وقسم “إحياء ذكرى مؤسسة الفيلم” The Film Foundation Tribute وقسم “شاشات منتصف الليل” Midnight

Screenings وقسم “الأشخاص المجاورون” People Next Door من 20 إلى 28 أغسطس/آب 2021 في كارلوفي واري التشيكية.

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