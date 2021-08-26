25 قتيلاً وجريحاً بتفجير مطار كابول ومسؤول أمريكي يؤكد وقوف داعش وراءه

كشفت مصادر طبية أفغانية، اليوم الخميس، أن 25 شخصاً سقطوا ما بين قتيل وجريح بالتفجير الانتحاري الذي استهدف مطار العاصمة كابول، فيما أكد مسؤول أمريكي أن تنظيم داعش يقف وراء التفجير.

ونقلت وكالة سبوتنيك الروسية عن المصادر الطبية قولها، إن التفجير أسفر عن سقوط 10 قتلى على الأقل وإصابة 15 آخرين بينهم أطفال، مشيرة الى إلى أنها “حصيلة أولية قابلة للارتفاع بصورة كبيرة”، خلال الساعات القليلة المقبلة.

وأضافت ان “الانفجار كان كبيرا وعنيفا للغاية، وتم إلقاء قنابل بعد الانفجار أيضا”.

بدوره قال مسؤول أمريكي مطلع على تفاصيل الأحداث، في تصريح لصحيفة بلوتيكو الأمريكية، إن المعلومات الأولية تفيد بأن انتحاري من تنظيم داعش، هو المسؤول عن الانفجار بالقرب من بوابات مطار كابول.

وقالت أربعة مصادر مطلعة للصحيفة، إن التفجير استهدف بوابة “آبي”، التي يستقبل من خلالها الجنود الأمريكيين، الأفراد الأمريكيين والأفغان في رحلات الإجلاء من مطار كابول.

وقالت شبكة فوكس نيوز الأمريكية، إن ما لا يقل عن 3 من مشاة البحرية الأمريكية، أصيبوا في الهجوم.

ونقلت الشبكة الأمريكية عن مسؤولين لم تسمهم، أن الانفجار كان هجوما انتحاريا، وقع في إحدى بوابات مطار كابول، وتشير التقارير الأولية إلى سقوط عدد كبير من الجرحى والقتلى.

كما ناشدت السفارة الأمريكية في أفغانستان، الأمريكيين المتواجدين بالقرب من مطار كابول بالمغادرة “فورا” من محيط المنطقة.

وناشدت الولايات المتحدة وحلفاؤها، اليوم الخميس، الناس الابتعاد عن مطار كابول بسبب تهديد محتمل بأن يشن تنظيم داعش هجوما إرهابيا.

من جانبها أصدرت بريطانيا تحذيرا مماثلا نصحت فيها الموجودين في منطقة المطار بالمغادرة، وقال وزير القوات المسلحة البريطاني، جيمس هيبي، إن “المعلومات عن احتمال شن تنظيم داعش هجوما انتحاريا أصبحت أكثر مصداقية، وأن التهديد حقيقي ووشيك ومدمر”.

وحثت أستراليا مواطنيها وحاملي تأشيرات الدخول إلى أراضيها بمغادرة المنطقة، محذرة من “تهديد كبير” بشن هجوم، فيما قال دبلوماسي غربي في كابول إن “المناطق الواقعة خارج بوابات المطار لا تزال “مكدسة بشكل لا يصدق” على الرغم من التحذيرات”.