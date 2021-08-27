ارتفاع حصيلة ضحايا هجوم مطار كابل إلى 103 قتيلا



ارتفعت حصيلة ضحايا الهجوم المزدوج الذي استهدف محيط “مطار حامد كرزاي” الخميس، بالعاصمة الأفغانية كابل وتبناه تنظيم “داعش” إلى 103 قتيلا.

ونقلت شبكة “سي.بي.إس نيوز” الأمريكية عن مسؤول بوزارة الصحة الأفغانية لم تسمه قوله، إن عدد القتلى جراء الهجوم “ارتفع إلى 103 قتيلا، بينهم رجال ونساء وأطفال”.

وأضاف المسؤول، أن “ما لا يقل عن 150 آخرين أصيبوا في الانفجارات”.

وأعلن تنظيم “داعش” مسؤوليته عن الهجوم، وفق ما نقلته وكالة “أعماق” المحسوبة عليه في بيان على “تليغرام”.

ونقلت الوكالة عن مصادر قالت إنها عسكرية، أن “مقاتلا من الدولة الإسلامية فجر حزامه الناسف وسط تجمع كبير للمترجمين والمتعاونين مع الولايات المتحدة عند مخيم باران قرب مطار كابل”.

وأضافت أن الهجوم “أسفر عن سقوط نحو 60 قتيلا وإصابة أكثر من 100 آخرين بجروح بينهم عناصر من طالبان وآخرين من الجيش الأمريكي”.

وبالتزامن مع إعلان “داعش” مسؤوليته عن التفجير قال قائد القيادة المركزية الأمريكية كينيث ماكنزي، في مؤتمر صحفي إن “13 شخصا من القوات الأمريكية قتلوا، وأصيب 15 آخرين” جراء الهجوم.

وفيما لم يوضح ماكنزي هوية القتلى والمصابين، نقلت وكالة “أسوشيتيد برس” عن مسؤولين أمريكيين اثنين ـ لم تسمهما ـ قولهما إن الضحايا من البحرية الأمريكية “المارينز”.

وحمّل ماكنزي “داعش” مسؤولية الهجوم المزدوج، مشيرا أن “انتحاريين يشير التقييم إلى انتمائهما لتنظيم داعش نفذا هجوم كابل وأعقب ذلك تبادل لإطلاق النار بين مسلحي داعش والقوات الأمريكية”.

ووقع الهجوم الانتحاري الأول عند البوابة الشرقية للمطار، أما الثاني فوقع قرب فندق قريب يسمى “البارون”.

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