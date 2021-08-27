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الكاظمي يغرد بشأن عودة الصدر للانتخابات

غرد رئيس الحكومة، مصطفى الكاظمي، اليوم الجمعة، على عودة زعيم التيار الصدري إلى خوض الانتخابات البرلمانية، المقرر اقامتها في تشرين الأول المقبل.

وقال الكاظمي، في تغريدة عبر “تويتر”: “نرحب بعودة التيار الصدري للمشاركة في الانتخابات والشكر لكلّ القوى والقيادات السياسية والشعبية التي بذلت الجهود لعودته”.

ودعا رئيس الوزراء، كل المقاطعين إلى “مواقف مشابهة”، معبرا عن أمله “بمشاركة واسعة من قبل أبناء شعبنا في الانتخابات على طريق التغيير”.

وختم بالقول: “العراق أوّلاً، والعراق ثم العراق”.

وأعلن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، في خطاب متلفز، بوقت سابق اليوم، العودة لخوض سباق تشرين المقبل، قائلا: “سنخوض الانتخابات بمشاركة مليونية، ولقد تسلمت ورقة من بعض القادة السياسيين بانهم يسعون للاصلاح”.

وأضاف، أن “الورقة وثيقة اصلاحية معتد بها وباب لانهاء الفساد، ونشكر الكاظمي ومحبي الوطن وفسطاط الإصلاح”.

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