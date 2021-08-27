امنين اجتنه النايبات

ميسون نعيم الرومي

امنين اجتنه النايبات

للمرأه ليش امعاديات؟

امگبعات امخططات

*(اخدود) او(براطم) نافخات

ع الدلاله والرشاوي امعلمات

بالنِعـِـل يحچن شاطرات

عشعشن عدنه سنين

ع الگلب گعدن جاثمات

ذهب وافلوس املينات

وامنين اجتنه النايبات

***

للمرأه والطفل امعاديات

حللن تزويج القاصرات

*قانون (الاحوال) العتيد

يردن ايغيرن قاصدات

من حضن أمه الطفل يسحب

ابيا زمن احنه يا بنات ؟

ايد بيد ابصوت عالي

نرفض ابقوه اوثبات

التموا امنين او اجونه

وامنين اجتنه النايبات

***

من قبل آلاف السنين

للرجل چنـَّـه امساويات

*(سومر) (أكد) (بابل) او(آشور)-

آلِهـَه المرأة اوملكات

*(عشتار..شبعاد..اوسميراميس)-

*(أوميت..شبيتو..اونقية الخالدات)-

ذلـّـوْ المرأه اوسبوهه

ابزمن حكام الصدفات

للمرأه حق اوحقوق..

ننتزعهه..نوگف ابوجه العاتيات

سوده ابوجه هالنائبات

وامنين اجتنه النايبات

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*براطم:-الشفاه الكبيرة

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*قانون (الاحوال):- اقصد به المادة رقم 57

من قانون الأحوال المدنية رقم (2) لسنة 1999م

والذي يراد الغائها من قبل البرلمان

والتي في تغيرها اجحاف بحق المرأة والطفل

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*(سومر) (أكد) (بابل) او(آشور):-

سومر:- نشأت الدولة السومرية في مطلع الالفية الرابعة قبل الميلاد

وكان للمرأة مكانة عظيمة فيه فكن آلهة وملكات

أكد:- أول إمبراطورية قديمة في بلاد مابين النهرين بعد الحضارة السومرية

وكان للمرأة نفس الأهمية كما الدولة السومرية

بابل:-خصصت شريعة حمرابي أكثر من ثلاثين مادة قانونية لحماية الأسرة

والمرأة من طلاق وزواج وارث وحماية من الأعتداء

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آشور:- الإمبراطورية الآشورية (2600-2025 قبل الميلاد)

مكانة (المرأة الأشورية) في تلك المجتمعات راقية وخلاقة بنشاطها

وتجددها فكانت إلهة (اينانا او عشتار) رمز للمرأة المبدعة بطاقاتها الخلاقة

فهي إلهة الحب والتجدد والخصب والمطر والزراعة والصيد والحرب

القوة والجمال والعقل والابتكار وتقدم أفعالها باقتدار ونشاط وحيوية

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*عشتار..شبعاد..اوسميراميس

عشتار:- إلهة الخصب والحب والحرب

شبعاد:-ملكة سومرية

سميراميس:-ملكة آشورية

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*أوميت..شبيتو..اونقية

أوميت:-زوجة نبوخذ نصر التي بنيت من اجلها الجنائن المعلقة

واشتهرت بالاعتناء بجنائنها

شبيتو:- اشتهرت بأفكاها العسكرية واهتمامها بالرعية في دولة ماري

نقية:-زوجة الملك الآشوري سنحاريب ويطلق عليها صانعة الملوك

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شرح الحضارات منقولة بتصرف

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تموز/2021

ســــــــــــــــــــــــــــتوكهولم

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