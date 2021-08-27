انفجار رابع يهز العاصمة الأفغانية كابل

وأشارت القناة التلفزيونية الأولى على موقعها في “تويتر” إلى أنه “وقع انفجار آخر في كابل”.

ووقع ثلاثة انفجارات اليوم الخميس بالقرب من مطار العاصمة كابل، أحدهما بالقرب من فندق “البارون” حيث تجمع حشد من الأجانب، بينهم مواطنون بريطانيون وأمريكيون.

يذكر أن الانفجار الأول نفذه انتحاري، فيما نفذ الثاني بسيارة مفخخة.

وحسب تقارير إعلامية تسبب الانفجاران بمقتل أكثر من 60 شخصا وإصابة أكثر من 150 آخرين.

ولاحقا تبنى تنظيم “داعش” المسؤولية عن الانفجارين.