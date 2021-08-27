(بالفيديو) أنجلينا جولي تعترف: شعرت خلال تدريبات فيلم “Eternals” بالجنون

تستعد شركة ديزني لطرح فيلمها الجديد Eternals في شهر تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، وهو من إخراج الصينية كلوي تشاو، ويروي قصة مخلوقات بشرية قديمة مكلفة بالدفاع عن الإنسانية من “المنحرفين”، ويضم مجموعة من نجوم هوليوود مثل ريتشارد مادن، وسلمى حايك، وجيما تشان، وأنجلينا جولي.

تحدث جولي عن نظام تدريبها للتحضير للفيلم الملحمي ووصفت عملية أداء مشاهد الحركة هذه بـالـ “أحجية”.

واعترفت أيضًا أن طريقة تصوير الفيلم جعلتها تشعر “ببعض الجنون” لأنها لم تكن تعرف بالضبط ما الذي كانت تفعله: “إنه من أغرب الأشياء التي يجب أن تتدرب عليها لأنك ترمي الأشياء، وتلتقطها، وتكسرها إلى نصفين دون أن تراها.

تشعر بقليل من الجنون خلال ذلك. أنت فقط ترمي يدك وتتساءل في سرك:” هل هذا سيف؟ هل هذا رمح؟ هل هو لاسو؟ ماذا أفعل؟ ثم تندمج وتصبح الأمور أكثر إمتاعاً، لكنها أحجية “.

وتعد مشاهد الحركة لأعمال Marvel جزءًا من علامتها التجارية ، ولكن ما يميز الاستوديو هو أنه دائمًا ما يجد طرقًا لإحضار شيء جديد إلى الطاولة. حيث يقدم فيلم Eternals أسلوب قتالي قديم غامض.

في حين أن هذا وحده يمثل تحديًا كافيًا ، كما أوضحت جولي ، فإن ل Marvel Studios توقيعاً آخر هو أن لكل بطل أسلوبه الخاص الذي يعكس شخصيته.

على الرغم من أن جولي ربما شعرت بالغرابة في سحب الأسلحة غير الموجودة من الهواء، فإن هذا النوع من القوة والبراعة والأناقة في الأداء يكشف للمعجبين القليل عن من ستكون ثينا في الفيلم القادم.

بالإضافة إلى ذلك ، شاهد المعجبون بعض اللقطات لـ Thena في الإعلانات التشويقية المبكرة لـلفيلم والآن في أحدث مقطع دعائي كامل له.

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