تمت الصفقة مقابل عرض جديد.. مبابي إلى ريال مدريد والإعلان خلال ساعات

وأكدت إذاعة “راديو ماركا”الإسبانية، أن ناصر الخليفي رئيس باريس سان جيرمان اقتنع بفكرة بيع عقد مبابي لريال مدريد، بعدما رفع النادي الملكي عرضه لشراء اللاعب.

وأضافت، أنه سيتم الإعلان رسمياً عن انضمام مبابي إلى ريال مدريد اليوم الخميس أو غداً الجمعة على أقصى تقدير.

وذهبت الإذاعة الإسبانية أيضا إلى أن مسؤولي ريال مدريد يرفضون سفر كيليان مبابي مع بي إس جي إلى ريمس لخوض مباراة الجولة الرابعة من بطولة الدوري الفرنسي، المقرر لها يوم الأحد المقبل.

فيما زعمت صحيفةC RMالفرنسية، أن تكون صفقة كيليان مبابي إلى ريال مدريد رسمية غدًا.

وأوضحت صحيفة ABC الإسبانية، أن إدارة ريال مدريد تخطط لمشروع ناجح على مدى العشر سنوات المقبلة.

وأضافت أن الصفقة الأولى تتمثل في التعاقد مع مبابي، بحيث تكون رسالة واضحة إلى اللاعبين الذين يريدهم ريال مدريد.

وتابعت في العام المقبل، سيكون من السهل إقناع هالاند بالمجيء إلى ريال مدريد، سيكون بـ 75 مليون يورو.

وكتب داني دي بلاس المحامي في جامعة ريال مدريد وشقيق ادواردو دي بلاس نائب الرئيس فلورنتينو بيريز عبر حسابه على توتير : “حُسِمت الامور .. انتصر مبابي ، انتصر بيريز ، انتصر الريال وانتصرت كرة القدم”.

و يتمسك النجم الفرنسي كيليان مبابي بالانتقال إلى صفوف نادي ريال مدريد خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية بعدما رفض كافة عروض تجديد العقد المقدمة من نادي باريس سان جيرمان.

وتحرك نادي ريال مدريد بشكل رسمي من خلال تقديم عرض أول مساء أمس من أجل التعاقد مع كيليان مبابي الصيف الحالي مقابل 160 مليون يورو.

ونشرت صحيفة “ليكيب” الفرنسية تفاصيل العروض المالية التي قدمها نادي باريس سان جيرمان من أجل تجديد عقد كيليان مبابي والحفاظ عليه في المرحلة المقبلة.

وقدم نادي باريس سان جيرمان عرضًا إلى كيليان مبابي مقابل راتب يصل إلى 25 مليون يورو سنويًا وهو ما يزيد عن ما سيحصل عليه النجم الفرنسي في ريال مدريد.

ولكن مبابي رفض نهائيًا هذا العرض متمسكًا بالانتقال إلى ريال مدريد، مما دفع باريس سان جيرمان لزيادة العرض إلى 30 مليون يورو سنويًا وهو ما تم رفضه أيضًا.

ومن المنتظر أن يحصل كيليان مبابي مع ريال مدريد على راتب يصل إلى 20 مليون يورو سنويًا، لكنه فضل ذلك عن الراتب الضخم الذي قدمه له باريس سان جيرمان.