حسين علي يوجه رسالة الى المدرب الهولندي ادفوكات

واضاف، “امنياتي بالتوفيق للمنتخب الوطني ولزملائي اللاعبين في التصفيات المونديالية”، مبينا، “تركيزي منصب على التدريبات مع الفريق التونسي وليس لدي وقت للرد على الاقاويل!”.