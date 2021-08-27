Posted on by

حقيقة عارية

Image preview

حقيقة عارية

عصمت شاهين دوسكي

بانت حقيقة عارية

على مسرح الدمى البشرية

هزت خصرها

بكت على فوضى النهى الخالية

ترجلت من مسرح مهموم

مسحت وجهها من الغيوم

صرخت أنا حقيقة عارية

ألا تنظرون .. ؟

ألا تبصرون .. ؟

ماذا تنتظرون خلف ستائر عالية ..؟

تلطمون .. تنحبون

تدمون .. تبكون

كالثكالى على راحل بلا عودة دانية

أنا حقيقة عارية

بلا رتوش بلا ألوان

بلا شهرة بلا إعلان

فمن يملي على الملأ خطابية ..؟

من يتجرأ بلا ثرثرة ..؟

من يسمو بلا مجزرة ..؟

يرفع راية الإنسانية

+++++++++

حقيقة عارية

لا تمثال مزركش بالأكاليل

لا صلصال بالعند يميل

لا إله من تمر الجاهلية

أبو لهب ما زال يلهب

يطوف على دولار وذهب

يقيم على أبراج عالية

والماسحون والمانحون

والمنافقون واللماعون

غارقون في بحور نارية

القلوب بين الثرى والثريا

تهوى ما تجلى عليا

تسكن فيها نبضات طرية

أيها الساكنون في المحراب

لا سوق عكاظ ولا خطاب

بل هروب من حقيقة عارية

++++++±+

ضج المسرح بالتصفيق

نال استحسان كل غريق

صفق الباطل بالأحذية

الجميع راض بالإهانة

ذلة .. مسكنة .. إدانة

رفعت أيدي الهزيمة الراية

العيون ترى ما ترى

القلب أدمى بما يرى

كيف تبصر العيون الراوية .. ؟

خرج الجمهور بلا دليل

والباطل خلفهم من الضحك كليل

وتركوا على المسرح حقيقة عارية

عادوا إلى دنياهم اللاهية

الطيفية الفارغة الفانية

تركوا خلفهم أمل من صحوة غافية

فأي حقيقة تبحثون

أمام العيون ترمشون ..؟

والحقيقة ظاهرة علانية ..؟

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close