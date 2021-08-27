رثاء للمغدورة ليليان

عبد الله ضراب الجزائري

***

صُعِقَ الفؤادُ مُفجَّعًا يَتَوجَّعُ … فَجَوَى الصّلابةِ في الفجائعِ يَجْزَعُ

صَدَعَ الأثيرُ بقتلها فتصدَّعتْ … منَّا الجوانحُ فالمآقي تدمَعُ

يُغني التَّصبُّرُ في المصائب، إنَّما … عَزَّ التّصبُّرُ فالمصيبة أشنَعُ

ليليانُ تُغدَرُ من قريبٍ ناقمٍ … وصدى الجريمة للنُّفوسِ يُلوِّعُ

هتكَ الرّصاصُ سلامَها وصفاءَها … وفؤادَ وَدٍّ بالمكارم يَسطعُ

أترى أحسّت بالمواجع والأسى … وبكتْ ونادت من يُجيرُ ويمنعُ؟

أترى تبسّم ثغرُها لفراقِها … قوما قساة بالجهالة رُكِّعُوا؟

أترى اطمأنَّ فؤادُها لمصيرها … قد كان قلباً في العبادة يَخشعُ؟

أم عاجَلَتها بالمنيَّة طلقةً … جعلتْ عروقَ فؤادها تتقطَّعُ؟

يا قبرُ ارفقْ بالجمال وبالنَّدى … وخلالَ برٍّ في الخلائق تُرفعُ

ارفقْ بجسمٍ كالجواهرِ طاهرٍ … قد كان يُحفظ ُفي الحياة ويُمنعُ

ارفقْ بنفسٍ حرَّة وأبِيَّةٍ … بالزَّيغِ والشُّبهاتِ لا تتزعزَعُ

ليليانُ سيحي في النّعيم وخيِّمي … أنتِ الشّهيدة والمكارمُ تنفعُ

واللهُ يرحمُ كلَّ نفس أخبتتْ … لله في جيلٍ يخون ويخدعُ

حسِبَ الرُّجولةَ في الجَلافةِ والجَفا … يقسو فيردي الغانياتِ ويقمَعُ

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط