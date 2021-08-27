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صواريخ باليستية من كوريا الشمالية بحوزة ايران السر وراء عدم توجيه ضربة عسكرية امريكية لايران

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تقارير تكشف عن خطة اسرائيلية عسكرية من مرحلتين لضرب ايران

بيان صحفى

اكد تقرير لمنظمة العدل والتنمية للدراسات اعده المتحدث الرسمى للمنظمة والباحث السياسى زيدان القنائى ان ايران ربما قد تكون قد حصلت على ترسانة من الصواريخ البالبيستية من كوريا يمكن ان تحمل رؤؤسا نووية وهو ما يمنع ادارة بايدن والبنتاغون من توجيه اى ضربة عسكرية لايران

واكدت المنظمة ان اسرائيل وضعت خطة من مرحلتين تمهيدا لضرب ايران تتمثل فى توجيه ضربات لكافة الفصائل المسلحة التى تتهمها الولايات المتحدة بالارتباط بايران وعلى راسها حزب الله بلبنان والفصائل السورية وكذلك حركة حماس بقطاع

غزة وتتمثل المرحلة الثانية للخطة الارائيلية لضرب ايران بقصف المواقع النووية الايرانية لكن بعد ضرب كافة الفصائل المسلحة التى ترتبط بايران وتتواجد بالعراق وسوريا ولبنان وغزة حتى لا تكون قادرة على مهاجمة اسرائيل حال توجيه اسرائيل لضربة للمفاعلات النووية الايرانية

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