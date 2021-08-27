عالية نصيف: من واجب كل عراقي أن يدعم القضاء الذي هو أهم ركن من أركان الدولة العراقية

حذرت النائبة عالية نصيف من حملة ممنهجة يشنها الذباب الالكتروني للنيل من سمعة القضاء العراقي، مبينة أن من واجب كل عراقي أن يدعم القضاء الذي هو أهم ركن من أركان الدولة العراقية .

وقالت في بيان اليوم :” ان هناك جهات سياسية مفلسة فكرياً وجماهيرياً تحاول من خلال المرتزقة والذباب الالكتروني المساس بسمعة القضاء العراقي واستهداف رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان شخصياً، وذلك بالتزامن مع الانتخابات بهدف التغطية على محاولاتهم للتزوير والعبث بنتائجها، علماً بأننا لانستبعد وجود إرادات خارجية تصب في هذا الاتجاه “.

وأضافت نصيف :” ان هذه الهجمة يشارك فيها عدد من أنصاف المثقفين والمحسوبين على الوسط الإعلامي والفيسبوكجية الفاشلين الذين يتلقون تمويلاً من جهات سياسية معروفة تسعى لخلق الفوضى والاستفادة منها لتمرير مخططاتها “.

وتابعت نصيف :” ان من واجب كل عراقي شريف أن يعبر عن دعمه للقضاء العراقي من خلال مواقع التواصل الاجتماعي بهدف قطع الطريق على هؤلاء المرتزقة وإفشال مخططاتهم “.

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