عبد الحليم يعود للمسرح وأقاربه يطالبون بالحقوق

القاهرة: وكالات

ينتظر أن يقف المطرب المصري الراحل عبد الحليم حافظ على خشبة المسرح في قصر البارون بالقاهرة، في الثاني من شهر نيسان المقبل، باستخدام تقنية «الهولوغرام» (التصوير المجسم ثلاثي الأبعاد) كما أعلن ذلك المنظمون.

وأثار الإعلان عن ظهور العندليب بعد مرور نحو 44 عاماً على وفاته غضباً وسط أفراد أسرته، التي قالت إنها لم توافق على أي حفل من هذا النوع، إذ لم يحصل منظمو الحفل على إذن بهذا الشأن، ولا بخصوص استغلال أغاني الفنان الراحل.وقال محمد شبانة، أحد أفراد أسرة الفنان الراحل: “فوجئت بالإعلان عن هذا الحفل، من خلال المنصات الإلكترونية”، مشيراً إلى أن الجهة المُنظمة “لم تتواصل معنا بعد، بالرغم من إعلانها عن التفاصيل كافة، وكذلك طرق حجز التذاكر”.وأكد شبانة في تصريح لـ”الشرق” أن الأسرة لا تمانع مبدئياً في الموافقة على الحفل، شرط دفع الحقوق المادية مقابل استغلال أغاني عبد الحليم حافظ.

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